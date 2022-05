Con el apoyo de sindicatos, el sector petrolero volvió a predominar en la audiencia pública

El sector petrolero volvió a evidenciar la tendencia favorable a la exploración petrolera off shore que se había manifestado en la primera jornada de la audiencia pública para “intercambiar saberes y perspectivas” sobre las potencialidades y riesgos de la actividad en el Mar Argentino. En este caso, además contó con el apoyo de importantes sindicatos no vinculados directamente al sector, como el de los docentes privados, mecánicos y empleados de comercio.

De los 54 expositores que hicieron uso de la palabra este martes durante una sesión se extendió por casi cinco horas, un total de 36 se manifestaron en apoyo al proyecto extractivista, en tanto que 16 lo hicieron en contra. Los dos restantes formularon diversas advertencias sobre el riesgo potencial de la industria, aunque sin cerrarse en una posición concluyente. Allí se destacó el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), que pidió garantías para que la actividad no afecte la pesca como, aseguran, ocurrió en Comodoro Rivadavia.

“Merecemos más información por todo lo que ha dado la comunidad pesquera, no estamos encima de ninguna otra industria, sino que estamos pidiendo aclaraciones. Ya tuvimos incidencia en Comodoro Rivadavia cuando estuvo la plataforma Generar Mosconi y no hablamos de un derrame, sino que durante un año no pudimos pescar”, expresó Daniel Flores, secretario general del Siconara.

Sindicatos, empresarios y científicos ligados a la industria petrolera nutrieron el grupo mayoritario que se expresó en favor de la exploración sísmica, entre los cuales se destacaron YPF, el Sindicato de Petroleros, la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, el Sindicato Petróleo y Gas Privado y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

En esta tendencia también expusieron referentes locales como el presidente del Parque Industrial de Mar del Plata, Alberto Chevalier; el referente del Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) e integrante del Consorcio Portuario, Hernán Chale; y el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz. Los argumentos principales se anclaron en los beneficios económicos para la región y el país en materia laboral y energética. En cuanto al debate ambiental, o bien expresaron garantías sobre la sustentabilidad de la explotación petrolera o bien remarcaron la necesidad que el Estado y las empresas la prioricen.

Entre los expositores que se mocionaron a favor se destacaron tres sindicatos ajenos a la exploración petrolera. Así lo hicieron la secretaria general del sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Mar del Plata, Adriana Donzelli; el titular del Sindicato de Empleados de Comercio local, Guillermo Bianchi; y el secretario general de Smata Mar del Plata, Sergio Arista. “Expresamos en un todo nuestro apoyo a la exploración petrolera off shore. No es una posición ocasional, porque venimos planteando hace mucho ampliar la matriz productiva de la ciudad”, planteó Bianchi.

Concejales y asesores siguieron las alternativas desde el recinto del HCD. Foto: 0223.

“La exploración sísmica pondrá en peligro la biodiversidad”

Las agrupaciones ambientales articuladas en torno a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras volvieron a encabezar el rechazo al proyecto de exploración petrolera a 300 km de la costa marplatense, con argumentos que no solo buscaron reforzar el alerta por el peligro en términos ambientales, sino que también apuntaron contra el discurso del sector petrolero respecto a las bondades económicas para el conjunto de la población de este tipo de proyectos.

Al respecto, la activista Denise Alonso expuso que en Tierra de los Fuego, donde actualmente se asientan la mayoría de los pozos de exploración off shore, “el sector petrolero ocupa el segundo lugar en el Producto Bruto Geográfico, pero solo contrata al 2,6% del empleo privado”. Además, sostuvo que “es la provincia más endeudada, el 29% de la población no tiene acceso garantizado a la energía, el daño ambiental es muy preocupante, casi no se puede pescar, ni recolectar frutos del bosque y está comenzando a faltar el agua”.

Asimismo, los ambientalistas apuntaron contra uno de los argumentos centrales de quienes impulsan la actividad frente a la costa bonaerense, en cuanto a que se trata de una continuidad de lo que ya se viene haciendo en el sur del país, sin que se registren accidentes ambientales. La integrante del Grupo de Estudios Sociales y Marítimos, Gabriela Sánchez, expuso diferencias entre esas experiencias y las que se buscan aprobar ahora: “las actuales exploraciones off shore se realizan a unos 100 metros de profundidad y las nuevas habilitaciones son en aguas profundadas. Hay una gran mentira en decir que este proyecto es una continuidad de lo que viene ocurriendo”.

“Estos permisos que ahora se otorgaron son para aguas ultra profundas, donde la exploración se tiene que hacer en verano porque las condiciones de ultramar en invierno lo hacen imposible. No tenemos experiencia en Argentina sobre exploración en aguas profundas”, advirtió Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas.

Este miércoles será la última jornada de exposición de los inscriptos en representación de instituciones, organizaciones, cámaras y empresas, donde se tiene agendadas a 94 personas. En tanto, el jueves comenzarán las exposiciones de las 404 personas que se inscribieron a título personal, una gran mayoría ligadas a los grupos ambientalistas que se oponen a la exploración off shore.