Amber Heard subió al estrado y se "quebró" al recordar detalles de su relación con Johnny Depp

En la tercer semana del juicio por difamación que le inició Johnny Depp, Amber Heard subió al estrado para defenderse. La actriz habló por primera vez en el juicio que se lleva a cabo en Fairfax, Virginia.

“Estoy aquí porque mi ex esposo me está demandando”, fueron sus primeras palabras de Heard en el estrado. Tras esta frase, la actriz agregó: “Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí, durante semanas y revivir todo. Esto es lo más doloroso y difícil por lo que he pasado”, siguió ante el jurado.

Heard continuó hablando sobre su infancia y sobre cómo fue su primer encuentro con su ex esposo. Y en esto coincidió con Depp: los primeros momentos de la pareja fueron excepcionales. “Estar con él se sintió como magia absoluta. Me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, dijo Heard.

Las frases más amargas llegaron inmediatamente después, cuando la acusada se refirió al primer día en que el actor, según ella, la “abofeteó”: “Nunca lo olvidaré, cambió mi vida”.

Aquel día ambos estaban sentados en un sillón bebiendo y riendo. Tenían un frasco de cocaína cerca. Ella le preguntó a Johnny qué quería decir la frase de uno de sus tatuajes y él le respondió: “Wino”. Heard se rió y, sin mediar palabra, Depp la abofeteó.

“Desearía poder decir que me puse de pie y salí de la casa, pero no lo hice. Estaba destrozado (Depp)”, siguió la actriz, y finalizó el relato sobre el episodio asegurando que su ex le dijo que “prefería cortarse la mano” antes que pegarle.