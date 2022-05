Universitario empató con Mar del Plata Club y mantiene la punta

En un muy buen partido, Mar del Plata Club y Universitario igualaron 3 a 3 en la fecha 7 del Torneo Oficial Femenino por lo que las “Lechuzas” mantienen el liderazgo. Ganaron varios de los perseguidores y el certamen se puso muy interesante. Además, en la Línea “B” sigue arriba Biguá.

La fecha 7 del Torneo Oficial Femenino ha dejado interesantes conclusiones porque la Línea “A” está cada vez más pareja en lo más alto. El duelo destacado era el cruce entre Mar del Plata Club, el campeón defensor y Universitario el actual puntero del certamen. Antes del partido, había 3 puntos de diferencia entre uno y otro. Después del cotejo, todo sigue igual. El equipo de Carlos Muñoz pudo sacar ventaja, pero las “Lechuzas” terminaron igualando en un vibrante partido que fue empate 3 a 3. Yanina García, Delfina Gerula y Sofía Fernández Monteverde fueron las goleadoras de “Mardel” mientras que para las de Diego Marziali, convirtieron Camila Contreras, Karen Picavia y Milagros Pascual.

Repartir puntos entre ellos, le permitió a IDRA igualar la línea del segundo puesto luego de vencer 3 a 1 a Once Unidos como visitante. Valentina Gallo, Florencia Greco y Giuliana Gorosito fueron las responsables de los tantos, mientras que el local llegó al gol a través de Sofía Villa. También siguen en esa pelea, muy cerca, Trinity y Banco Provincia. Las dirigidas por Manuel Pedroche igualaron 1 a 1 con IAE Club (goles de Martina López y Gloria Scenna) mientras que las de Mariano Maidana vencieron por 2 a 1 a Del Valle de Necochea (Paloma Cejas y Martina Stein para el ganador, descontó Sofía Díaz Pinchinatti). CUDS tampoco quiere alejarse de la lucha y todavía debe un partido ante Mar del Plata Club. El equipo de La Josefa venció 2-0 a Sporting con los gantos de Daiana Salazar y Morena Roselli. Con estos resultados, el clasificador quedó muy apretado.

En la Línea “B”, por su parte, sigue consolidando a Biguá como puntero. Esta tarde, vencieron por 5 a 0 a Campo de Pato en Balcarce gracias a los goles de Luli Rubio (3), Rocío Zajur y Martina Navarro para sacar ahora cuatro puntos de ventaja respecto de su inmediato perseguidor. El nuevo escolta es CUDS “B” que venció por 2 a 1 a Náutico para trepar a 15 unidades y quedar a cuatro puntos de la cima. Aprovechó el empate de Polideportivo Villa Gesell como local 1 a 1 con Mar del Plata Club “B” en un duelo muy intenso. Los que también siguen cerca y peleando por los primeros lugares son Sporting “B” que le ganó a Libertad por 3 a 1 y CET de Pinamar que superó a River por el mismo marcador.

Resultados – Fecha 7 – Linea “A”

MDP Club vs. Universitario 3-3

IAE Club vs. Trinity 1-1

Sporting vs. CUDS 0-2

Banco Provincia vs. Del Valle (N) 2-1

Once Unidos vs. IDRA 1-3

Posiciones

1° Universitario 16 ptos.

2° MDP Club 13 ptos.

3° IDRA 13 ptos.

4° Trinity 12 ptos.

5° Banco Provincia 12 ptos.

6° CUDS 11 ptos.

7° IAE Club 6 ptos.

8° Del Valle (N) 5 ptos.

9° Sporting 4 ptos.

10° Once Unidos 3 ptos.

Resultados – Fecha 7 – Línea “B”

Polideportivo Villa Gesell vs. MDP Club “B” 1-1

River vs. CET (Pinamar) 1-3

CUDS “B” vs. Náutico 2-1

Libertad vs. Sporting “B” 1-3

Campo de Pato (B) vs. Biguá 5-0

Posiciones

1° Biguá 19 ptos.

2° CUDS “B” 15 ptos.

3° Polideportivo Villa Gesell 14 ptos.

4° Sporting “B” 13 ptos.

5° CET (Pinamar) 12 ptos.

6° MDP Club “B” 11 ptos.

7° River 5 ptos.

8° Campo de Pato (B) 5 ptos.

9° Libertad 3 ptos.

10° Náutico 2 ptos.