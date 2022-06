Mark Ruffalo y Bolsonaro protagonizaron una insólita pelea virtual

El actor de Marvel Mark Ruffalo y el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro protagonizaron una pelea a través de las redes sociales previo a la reunion de Bolsonaro con Joe Biden, en la Cumbre de las Américas.

“Querido @Potus: el hombre con el que se reúne hoy no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de estado. Cuando comiencen las audiencias de 1/6, recuerde ponerse del lado de la democracia”, escribió Ruffalo en su cuenta de Twitter en un mensaje dirigido al mandatario estadounidense

A lo que el Bolsonaro respondió: “Querido Mark Ruffles ¡tranquilo! Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar: “Ahgfrr. Léalo y descubrirá que no solo lo respeto, sino que protejo el estado de derecho de Brasil”, concluyó.