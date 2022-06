Ciro, el nene que hizo llorar de emoción a "Dibu" Martínez

Apenas entró al estadio Polideportivo, entre aplausos y gritos de los cientos de los chicos de los clubes de Mar del Plata que se acercaron para ver al ídolo, Emiliano "Dibu" Martínez divisó a un nene, vestido con la camiseta de arquero y un cartel: "Dibu, soy arquero como vos. Te amo".

Luego de ser homenajeado por el Concejo Deliberante, el arquero de la Selección Argentina agradeció el reconocimiento en su cuidad natal. Entre sus primeras palabras buscó identificar al chico que lo recibió y le pidió que se acerque.

Tímido, Ciro caminó hasta su ídolo y provocó que "Dibu" largue algunas lágrimas de emoción por todo lo que estaba viviendo. "Me fui muy chico de Mar del Plata. A mí me gustaba usar la del Pato y hoy en día ver la camiseta de los chicos de San Isidro, Talleres, Urquiza, me hace acordarme de aquellos años. Es un orgullo para mí", dijo el actual arquero del Aston Villa en la Premiere League.

"Yo vengo del barrio. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar a Mar del Plata muy lejos", dijo completamente emocionado.

Ciro Palavecino, el nene que hizo emocionar al arquero, tiene 6 años y juega en el club Hipódromo de Mar del Plata.