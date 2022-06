Mar del Plata arranca el finde semana XXL con hoteles ocupados hasta un 80%

El finde semana XXL de junio enciende altas expectativas entre los empresarios hoteleros por la alta afluencia de público que se espera del viernes al lunes en Mar del Plata. Con un gran nivel de consultas y reservas, la cuidad se posiciona para ser uno de los destinos más elegidos.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg) confirmaron a 0223 que la ocupación hotelera promedia el 70% y en los establecimientos de mayor categoría - de 4 y 5 estrellas - alcanza el 80%.

El sondeo del sector hotelero refleja el entusiasmo de distintos actores de la ciudad por el fin de semana extra largo de junio - que conmemora el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y de Manuel Belgrano -: se trata de una fecha clave que funciona como termómetro y un pálpito de las vacaciones de invierno.

"Tenemos la expectativa de vivir un fin de semana extralargo con excelentes niveles de ocupación en todos los destinos del país. Nos llegan números de reservas muy alentadores. Eso significa movimiento de la economía y, sobre todo trabajo, genuino en cada rincón de la Argentina”, reflexionó en la previa el ministro de Turismo, Matías Lammens.

Desde hace tiempo, Mar del Plata promociona su oferta turística en distintas localidades turísticas de la Costa Atlántica y el país invitando a los turistas a redescubrir nuevos puntos de La Feliz sin caer en los clásicos atractivos: desde la incipiente industria del gin, los corredores gastronómicos y una variada oferta cultural en medio de la ciudad a la tranquilidad y conexión con la naturaleza que pueden ofrecer Sierra y Laguna de los Padres y Chapadmalal en las afueras.

Al potencial natural que tiene la gastronomía de la ciudad, para este fin de semana Mar del Plata ofrece una variada agenda cultural que incluye recitales en vivo, obras de teatro y presentaciones de libros.

En los últimos meses, el turismo mantiene una tendencia positiva, aún en temporada baja. Según datos del Ente Municipal de Turismo (Emtur), La Feliz recibió a más de 455 mil turistas en mayo, la mejor cifra de los últimos siete años. "Los números que manejamos nos hacen prever que estamos en niveles encima de la prepandemia”, destacó días atrás Bernardo Martin, titular del área.

“Tenemos alrededor de 100.000 arribos por semana, que es mucho. Todas las semanas tuvimos un buen ritmo, sin fines de semanas largos. Esto no es por la pospandemia, porque no sucede en todas las ciudades del país. Es porque Mar del Plata pudo mantener la oferta: los turistas vienen porque saben que van a tener abierta toda la hotelería, la gastronomía, los cines, teatros y otros entretenimientos. Y eso no pasa en otras ciudades”, completó..