Las Juveniles de Asabal jugarán el Argentino de San Luis

Luego de dos años sin disputarse los certámenes Argentinos por la pandemia, la próxima semana, en San Luis, se disputará el torneo de la categoría Juveniles, a donde viajarán el próximo domingo los equipos Femenino y Masculino de Atlántica. Los chicos y chicas se están preparando desde febrero para este evento, con varias prácticas en doble turno, para definir los 16 convocados en cada rama.

Las mujeres, entrenadas por Rodrigo Leguizamon (Acha) y Alexis Lalla (Norte) estarán en la Zona B y debutarán el lunes a las 16 ante Río Negro, luego jugarán el martes a las 15 ante Asbal/Norte y el miércoles finalizan ante Córdoba a las 15 hs.

Huilen Tedesco, una de las revelaciones surgida de Rauch, comentó que "el proceso comparado con el último, del 2019, fueron entrenamientos más escasos pero de igual manera estuvieron buenos y tratamos de dar lo mejor de cada uno, fueron suficientes para poder conformar el equipo de manera unida, ya que se formó un equipo re lindo y unido, dentro y fuera de la cancha, e individualmente a nivel de juego cada una de las chicas es muy buena".

La exintegrante de la Selección Argentina de Menores opinó que "los objetivos son, principalmente, disfrutar del torneo y que sirva de experiencia para crecer, más allá de resultado que obtengamos. Es una experiencia hermosa, que cada persona que juega al handball desea vivir y estoy muy contenta por formar parte de las 16 del equipo. La zona que nos tocó nada está ganado, vamos a ir a dar todo y dejar la Asociación en lo más alto posible".

Tedesco formó parte del equipo de Defensa de Tandil que el pasado sábado consiguió un histórico Nacional de Cadetes A, en donde salieron campeonas; "personalmente no caigo del objetivo que logramos con el equipo, creo que es algo que merecíamos y que venimos preparando desde hace mucho tiempo, tanto los profes como cada una de las chicas se lo merecían por la dedicación que le dan al deporte".

Plantel Juveniles Damas Atlántica

Zoe Alvarez (Handball Norte)

Sofía Scarpato (Handball Norte)

Sol Maglieri (Acha)

Irene Ronchi (Acha)

Lucía Rodríguez (Acha)

Magdalena Inza (Defensa de Tandil)

Kala Enriquez (Defensa de Tandil)

Ludmila Walzer (Defensa de Tandil)

Juliana Pedone (Defensa de Tandil)

Rosario Cabrera (Defensa de Tandil)

Huilén Tedesco (Defensa de Tandil)

Constanza Ysnardez (Defensa de Tandil)

Victoria Recalde (Defensa de Tandil)

Guadalupe Irigoyen (Banco Provincia)

Lua Santanas (Banco Provincia)

Valentina Ervite (Banco Provincia)

Por su parte los juveniles de Atlántica estarán entrenados por Alejandro Carotenuto (Once Unidos) y Dante Corradini (Pompeya), también estarán en la Zona B y jugarán el lunes a las 17:30 ante Chubut, martes ante el local, San Luis a las 16:45 y miércoles ante Femebal a las 15 hs.

Felipe Blanco explicó que "el proceso de la Selección este año se vivió mucho más intenso que todos los anteriores, por lo que he visto somos la categoría con más cantidad de jugadores y por cuestiones de edad y experiencia la calidad de los jugadores era altísima, lo que más rescato es haber tenido el roce con los mejores de la categoría antes de haber empezado la liga, eso le puso otra dinámica e intensidad a los partidos".

En cuanto al plantel, el joven necochense comentó que "es súper completo, una lástima que unos de los pilares Facu Dolce no nos va a poder acompañar (estará en el Mundial de Beach de Grecia), pero igualmente estoy muy feliz de poder conocer a todos y haber tenido entrenamientos que permitieron formar la selección de la mejor manera, el objetivo principal es jugar la final".

El hombre de Altamira expresó que "vestir la camiseta de Atlántica es hermoso, además me voy a sacar las ganas de jugar con los chicos 2004 que con la mayoría no he compartido torneos así que mucha alegría y entusiasmo". En cuanto a la zona Blanco opinó que "es muy dura, como en todos los torneos, con el reciente viaje con Defensa de Tandil pude conocer algo de Chubut y San Luis, que por ahí son los rivales de los que menos conocía y el partido contra Femebal tiene una motivación especial y vamos a tratar de bajarlos y hacer historia".

Plantel Juveniles Varones Atlántica

Felipe Suarez (Defensa Tandil)

Enzo Bernardo (Defensa Tandil)

Agustín Lapuyade (Defensa Tandil)

Juan Navarro (Once Unidos)

Laureano Leguizamon (Once Unidos)

Agustin Zumpano (Once Unidos)

Emiliano Wampl (Once Unidos)

Santino Boado (Once Unidos)

Luca Gilardi (Once Unidos)

Carlos Casella (Acha)

Lautaro Anastasia (Acha)

Francisco Coddington (Acha)

Tomas Downie (Handball Norte)

Ivo Rasic (Handball Norte)

Felipe Blanco (Altamira Necochea)

Franco De Gregorio (Altamira Necochea)