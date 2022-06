Contundente rechazo a la explotación petrolera en el inicio de la segunda etapa de la Audiencia Pública

Una gran mayoría de los expositores se expresaron en contra de la exploración petrolera en una nueva jornada de la Audiencia Pública que dio paso a una segunda etapa reservada a marplatenses que exponen a título personal. En los primeros tres días había sido el turno de los representantes de organizaciones intermedias, donde la postura a favor del proyecto había sido mayoritaria, pero ahora los ambientales ganaron el protagonismo.

Un total de 71 vecinos con domicilio en General Pueyrredon expusieron este jueves ante el Concejo Deliberante, de los cuales 56 (78,9%) lo hicieron en contra de la exploración y explotación petrolera que se habilitó a uno 300 km de la costa bonaerense. Los principales argumentos hicieron foco en el impacto ecológico de esta actividad industrial, como así también en la afectación nociva a otras dos actividades económicas centrales para la ciudad, como la pesca y el turismo. Asimismo, se realizaron diversas afirmaciones negando los beneficios económicos que generaría la extracción de hidrocarburos en el Mar Argentino.

“Se nos presentan estudios a la ciudadanía con un sesgo de posibles regalías y beneficios a una industria que no tiene comprobados los impactos directos e indirectos”, manifestó Víctor Quilaqueo, integrante del Observatorio Petrolero Sur. “Hay falacias en torno al efecto derrame y crecimiento. Hay una incompatibilidad de funciones entre turismo y extractivismo en términos ambientales y sociales, considerando el riesgo de derrames y la contaminación visual que alterarían el paisaje”, añadió la Mariangel Cacciutto, licenciada en Turismo y miembro del Grupo de Investigación Turismo y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unmdp. Por su lado, Agustina Iwan reveló que el estudio de impacto ambiental de Equinos explicita que “el personal que requerirá el proyecto es de alta calificación, por lo cual en su mayoría corresponderá a personal extranjero”.

“El actual gobierno redobla la apuesta a un extractivismo contaminante, depredador de territorios y pueblos, impulsando la megaminería y el agronegocio, favoreciendo desmontes, emprendimientos inmobiliarios o la privatización de fuentes de agua como el Río Paraná. Un ecocidio está en marcha”, esgrimió la socióloga María Cristina de los Reyes, en sintonía con otros expositores que pidieron priorizar el desarrollo de energías renovables.

En tanto, también se relativizaron las posibilidades y voluntad del Estado en controlar el cumplimiento de las políticas de mitigación que expuso la empresa Equinor. “Estamos en una ciudad donde reina la falta de controles. Un ejemplo es el hundimiento del Repunte, donde no se controló el cumplimiento de las medidas de seguridad. Son más de 120 los muertos por este descontrol”, ejemplificó Mabel Maldonado.

La Audiencia Pública volvió a acaparar la agenda legislativa. Foto: 0223.

“No le demos la estocada de muerte al Puerto”

A diferencias de las primeras tres jornadas donde referentes de sindicatos y empresas del rubro petrolero evidenciaron una mayoría, ahora las posturas en defensa del Proyecto Argerich evidenciaron estar en minoría: apenas 14 de los 71 expositores, el 19,7%, se ubicaron en esta tendencia.

Dentro de ese grupo, este jueves se destacaron principalmente empresarios pymes que argumentaron los beneficios económicos de la actividad para la ciudad y el país, a la par que se mostraron confiados en la no afectación del medio ambiente. “Nuestro país es una potencia con billones de barriles en el mar, similar a los que presenta Vaca Muerta. Desde hace más de 25 años se está haciendo extracción off shore en Tierra del Fuego, sin al momento haber incurrido en ningún problema ambiental”, expresó el referente de Apyme, Eduardo Bruzetta.

Una de las voces más relevantes fue la del excoordinador nacional de Puertos, Juan Carlos Donato, quien cuestionó al intendente Montenegro por judicializar la situación. “No es gratuita la cautelar que impulsó porque todavía no se definió si este va a ser el puerto de cabecera para asistir a la exploración off shore. Es más, Quequén y Bahía Blanca ya manifestaron su intención de asistir a la exploración, donde sus intendentes y comunidades están respaldando esto. El Puerto está muriendo, no le demos la estocada de muerte”.

“En la vida el tren de la oportunidad pasa, pero queda en uno subirse o quedarse en la estación. Yo me subo por el futuro de mis hijas que viven y respiran en esta ciudad hermosa que se llama Mar del Plata”, sostuvo Iván Cascales, presidente de Condor Capital. El ingeniero mecánico Gonzalo Bascones también se apoyó en su experiencia personal: “durante muchos años trabajé en Bahía Blanca y Neuquén, pero hoy tengo la oportunidad de trabajar en mi ciudad”. “No hay que tenerle miedo al progreso, porque contamos con la tecnología adecuada”, planteó por su lado el empresario Alejandro Lamacchia, uno de los últimos expositores.

“La actividad petrolera convive con la pesca y el turismo en muchísimos países y en ningún caso estas actividades generaron alteraciones muy graves. Brasil es paradigmático porque son plataformas cerca de las costas a una importante profundidad. Los derrames que han ocurrido en el mundo en su mayoría se produjeron por barcos que trasladan petrolero y no en las plataformas”, agregó Pablo Sánchez Macchioli, discutiendo uno de los argumentos expresados por ambientalistas.

Para culminar con la Audiencia Pública, este viernes se realizará la última jornada, donde están convocados a exponer unos 200 vecinos de la ciudad, que lo harán a título personal si bien la mayoría tiene vinculación con organizaciones intermedias. SI bien en un primer momento se había contemplado que las sesiones se extiendan durante las próximas semanas, finalmente debido a la gran cantidad de inasistentes el calendario se pudo ajustar para completarse este viernes. Hasta el momento, en las primeras cuatro jornadas expusieron un total de 202 personas.