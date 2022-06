Independiente venció a Atlético Tucumán y está en octavos

Independiente derrotó 1 a 0 a Atlético Tucumán en un partido disputado esta noche en Jujuy y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se cruzará con Vélez Sarsfield.

El gol fue anotado por el volante ecuatoriano Juan Cazares a los 34 minutos del segundo tiempo con un remate recto que dio en el poste izquierdo del arco defendido por el guardavallas boliviano Carlos Lampe, tras ingresar en esa etapa complementaria.

A los 13 minutos del complemento el árbitro del partido Fernando Echenique expulsó al defensor del equipo tucumano Nicolás Thaller por doble amonestación, tras una fuerte falta a Lucas González.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez sacó provecho de esa expulsión para adelantarse en el campo de juego y a partir de allí buscar con más claridad la apertura del marcador, después de un primer tiempo equilibrado y luchado pero con ambos dispuestos a buscar el arco contrario casi desde el comienzo del partido.

Independiente tuvo más la pelota en el primer tiempo, intentó por abajo y por los costados, pero careció de eficacia y esto fue un problema que buscó resolver el técnico con algunos cambios que introdujo en el segundo tiempo y que le dieron más circulación y juego.

Atlético Tucumán tuvo una chance clara en la etapa inicial, cuando a los 33 minutos el volante Ramiro Ruíz Rodríguez se metió al área con la pelota y su disparo contra un palo encontró una buena respuesta del arquero Sebastián Sosa, que en la segunda parte iba a ser decisivo para mantener la ventaja de su equipo.

Es que a los 33 minutos del complemento el uruguayo Sosa también le volvió a ganar en el mano a mano al volante tucumano, y tras esa acción fue que vino la contra y el gol que le dio el triunfo al equipo de Avellaneda.

Una serie de rebotes fue aprovechada por Juan Cazares, quien sacó un fuerte remate que venció a Lampe tras rebotar en el poste izquierdo, luego que hasta ahí el arquero había desbaratado algunos intentos de Independiente.

Esta vez Sosa salió airoso desde el arco por su seguridad y se ganó el aplauso de los miles de hinchas del "rojo" que coparon gran parte del estadio 23 de Agosto y bajaron un aplauso especial para su ex director técnico que es mejor recordado por aquel histórico gol de cabeza a Boca que le dio al equipo de Avellaneda un título local: Lucas Pusineri.

Así también, más allá de la derrota, desde la tribuna de Atlético Tucumán repleta de hinchas bajó el reconocimiento y el aplauso para sus jugadores que buscaron hasta el final el empate, que no pudo ser.

Al final del encuentro los jugadores de Independiente reclamaron por la llegada de refuerzos ante las cámaras de televisión e inclusive el arquero Sosa pidió por "la continuidad de Gerónimo Poblete", el volante que está en la mira de Lanús y cuyo contrato vence el próximo jueves 30 después de llegar hace tres meses desde Ucrania. También Vélez quiere la vuelta del hoy capitán "rojo", Lucas Romero.

Síntesis

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Manuel Capasso, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Cirus Rius, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Ignacio Maestro Puch. DT: Lucas Pusineri.

Independiente: Sebastián Sosa; Joaquín Laso, Sergio Barreto y Juan Manuel Insaurralde; Alex Vigo, Lucas Romero, Gerónimo Poblete, Lucas González y Lucas Rodríguez; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: ST 34m. Juan Cazares (I)

Cambios en el segundo tiempo: A los 12m. Eugenio Isnaldo por Lotti (AT) y Ramiro Carrera por Rius (AT), 15m. Bruno Bianchi por Maestro Puch (AT) , 17m. Juan Cazares por Insaurralde (I), 24m. Rodrigo Márquez por Vigo (I) y Iván Marcone por Poblete (I), 36m. Kevin Isa Luna por Ruiz Rodríguez (AT) y Guillermo Acosta por Gil Romero (AT) y 40m. Damián Batallini por Fernández (I).

Amonestados: Vigo y Laso (I).

Incidencia en el segundo tiempo: A los 13m. expulsado Nicolás Thaller (AT)

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).