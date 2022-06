El marplatense Jesús Montenegro rompió los pronósticos y ganó en México su primer torneo profesional de golf

El marplatense Jesús Montenegro se adjudicó este domingo el Bupa Tour Championship de golf de México, que se desarrolló en la ciudad de Tulum y repartió premios por 200 mil dólares, en el marco de una estación del circuito Latinoamericano del PGA.

En el club Riviera Maya, el jugador de 25 años que surgió y representa al Mar del Plata Golf Club se mantuvo consistente en la última rueda y empleó 72 golpes para el recorrido final. De esta manera, cerró su labor con un registro de 282 impactos (seis bajo el par), que le sirvió para apoderarse del título. El marplatense suma 600 puntos para la Totalplay Cup y se llevó a casa un cheque por US$ 36.000, el premio más grande en diez años de historia de PGA TOUR Latinoamérica.

Montenegro saltó del puesto 59° al 10° del ranking y obtuvo un lugar en la Qualy final del Korn Ferry Tour (segunda mejor gira de los Estados Unidos).

A un golpe y en la segunda posición arribó el bonaerense Andrés Gallegos. El golfista nacido en la ciudad de Lobos, de 26 años, firmó una tarjeta de 72 golpes (dos birdies, dos bogeys) y finalizó con 284 (-4), para compartir la ubicación de escolta con el estadounidense Manav Shah.

“Aún no caigo en cuenta de todo lo que está sucediendo. Fue una semana maravillosa para mi. Mi primera temporada completa en el Tour y la cierro con esta victoria. No puedo estar más que feliz por todo lo que me está pasando. Ahora será tiempo de descansar y de empezar a evaluar cómo enfrentar lo que viene en mi carrera”, sostuvo Jesús en diálogo con el sitio oficial del PGA Tour.

El rosarino Alejandro Tosti descendió cinco lugares en la última ronda y finalizó décimo con 287 impactos (-1), tras una vuelta de cierre de 74.

Más atrás se situaron el cordobés Jorge Fernández Valdés (289 golpes), el olavarriense Alan Wagner (290), el rosarino Leandro Marelli (295), el salteño Tommy Cocha (301) y el pilarense Jaime López Rivarola (303).