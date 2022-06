Círculo necesita volver a sumar

El comienzo que ilusionó de Círculo, se fue apagando con el correr de las fechas, porque el rendimiento no se sostuvo, pero sobre todo porque los resultados comenzaron a ser esquivos incluso cuando mereció algo más. Por eso, el temido descenso empieza a acechar y el equipo de Norberto D'Angelo necesita sumar fuera de casa para ganar en tranquilidad y tratar de escalar en la tabla. A las 15, el "papero" visita a Ciudad de Bolívar por la duodécima fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

El conjunto de Otamendi tendrá como mínimo una modificación, ya que Facundo Vilanoba, titular ante Sansinena, no forma parte de la lista. Los dos que regresan, Bruno Vedda (luego de una suspensión) y Patricio Monti (se recuperó de un desgarro), pelean por ese lugar en la línea de tres defensores. Además, podría retornar al once inicial Raúl Pérez, que no sumó minutos frente al equipo de General Cerri, pero había estado desde el arranque en el resto de los encuentros.

Por el lado de Ciudad de Bolívar, sufrió una dura derrota como visitante frente a Argentino de Monte Maiz y tiene la obligación de recuperarse en su cancha, por lo que será una dura prueba para Círculo.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Municipal "Eva Perón", será arbitrado por Adrián Franklin de Santa Fe.