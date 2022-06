El Kun Agüero furioso con Tobar, el árbitro que dirigió Corinthians - Boca: "Es un pedazo de salame"

El Kun Agüero está pasando sus días de retiro del fútbol dedicándose de lleno al streaming en internet, donde está teniendo mucho éxito con una gran cantidad de espectadores debido a su gran carisma. Durante su última transmisión, el exdelantero del Manchester City reaccionó a la ida de los octavos de final entre Boca y Corinthians y se volvió tendencia en redes sociales por un insultó que le lanzó al árbitro Tobar.



El partido entre el Xeneize y el Timao estuvo envuelto de polémica. Primero por el penal cobrado para Corinthians, que si bien hubo un contacto de Marcos Rojo con su rival, estuvo en debate si era necesario cobrar la falta o no. Segundo, por la pelota que impactó en el brazo de Bruno Méndez en el área tras el centro de Sebastián Villa y que ni el árbitro ni el VAR cobraron.

Sergio Agüero miró la repetición del partido y, luego de ver el penal cometido por Marcos Rojo, estalló contra el árbitro chileno Roberto Tobar: "¿Pero qué hacés árbitro? Este arbitro es un forro, ahora que lo puedo decir porque ya no juego más", comenzó muy picante el Kun.



"Este árbitro siempre que nos dirigía a Argentina es un pedazo de salame, total a mi no me puede decir nada, pero sos un forro", continuó.



También contó que el juez tenía un problema con el defensor Xeneize cuando participó en la selección nacional: "A Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque una vez en la selección le dijo de todo también", sentenció.





El clip se volvió viral rápidamente en las redes sociales, ocasionando una ola de comentarios apoyando al futbolista: "DIOS, KUN AGÜERO TE AMO", "No me quedó del todo claro lo que piensa el Kun Agüero sobre Tobar...", "El Kun Agüero es el ser más imparcial de la galaxia. Ni siquiera habla mal de Racing, lo quiero mucho", Esta versión totalmente impune del Kun Agüero retirado me parece asombrosa".