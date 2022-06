Aldosivi participó de la Copa AFA en Berazategui

Con una nutrida delegación, Aldosivi viajó a Berazategui donde participó de a Copa AFA, el tradicional torneo de ajedrez que organiza la división de cultura de la entidad que rige el fútbol argentino. El profesor Pablo Fischer y el presidente de la Federación Marplatense y representante del "tiburón" en AFA, Javier Curilen, fueron al frente de la delegación.

Con varios campeones marplatenses en sus filas, Aldosivi presentó dos equipos de adultos y tres de juveniles. Entre los destacados podemos mencionar a la campeona Bonarense Sub 14 Valentina Oyola, los campeones marplatenses sub 18 y sub 14 Lautaro Cazeneuve y Matías Villordo, los campeones marplatenses de categoría Sub 17 y Sub 18 Facundo Rojas y Joan Szapowalo y el finalista para la edición de este año del Sub 17 Matías Federico.

Con la participación de más de 25 clubes y más de 200 jugadores, el evento disputado en el sur del conurbano bonaerense representó el retorno a la presencialidad de este torneo desde que se disputó por última vez en 2019. En aquella oportunidad el local fue Vélez Sarsfield y también contó con presencia del Tiburón, que por entonces sólo había presentado dos equipos.

La delegación estuvo encabezada por el profesor de la institución, Pablo Fischer y también estuvo presente el dirigente de Aldosivi y presidente de la Federación Marplatense de Ajedrez Javier Curilen, que representa al Tiburón en la comisión de Cultura AFA.

La actuación más destacada estuvo a cargo del equipo A sub 18, que compartió la segunda posición con Berazategui y Ferro pero por sistema de desempate finalizó cuarto. Mientras que el primer puesto fue para San Lorenzo, que contó con la presencia estelar de los hermanos Joaquín y Francisco Fiorito junto al número 1 del ranking mundial Sub 8, Faustino Oro.

Sin duda fue un paso más en el desarrollo de la actividad ajedrecística no sólo para Aldosivi sino que, para el desarrollo de la actividad en Mar del Plata, que continúa demostrando que quiere volver a florecer y recuperar el título ganado a mitad del siglo pasado de Capital Sudamericana del Ajedrez.