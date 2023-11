Mariano Loiterstein: “Kasparov dice que ‘La vida imita al ajedrez’”

Mariano Loiterstein es Maestro Fide de ajedrez desde el 2009, fue campeón marplatense, tienen cinco subcampeonatos en la ciudad, ganó la categoría juvenil, fue campeón sub 26 y ha enfrentado a varios campeones internacionales. Pero más allá de todo esto, cuenta con otro título bien local: es quien inauguró la primera y única librería temática de ajedrez en Mar del Plata.

Al ingresar al local 30 de la galería Torreón (Santa Fe 1828), uno asume un mundo particular dentro de las librerías. Más allá de los libros propiamente dichos, aparecen a la vista revistas, relojes, tableros, juegos, piezas de ajedrez de diferentes tamaños y trofeos, muchos trofeos, que hablan de la pasión que siente el dueño por este espacio y por el ajedrez mismo.

Todo empieza en el año 1995. Mariano viaja en una Break R 12 a Buenos Aires en busca de algunos libros para abrir su librería. No es mucho lo que puede traer, pero la intención está puesta en poder habilitar el local 29 de esa misma galería, prontamente. Dado el poco material con el que se contaba para el espacio, decide traer algunas de sus cosas vinculadas al ajedrez, algo que viene practicando ya desde hace unos años.

-En ese momento ¿cómo era tu relación con el ajedrez, qué vínculo tenías ya con el?

-En ese momento mi relación era exclusivamente como jugador, yo empecé a jugar a los diez años. Es decir, entre los siete y los diez empecé a mover las piezas y, sobre todo, acompañaba a mi hermano a los torneos. Iba solo a mirar, por supuesto. Luego me ofrecen integrar el equipo de la Escuela 1 y ahí me hago amigo de Jorge Rosito, uno de los mejores jugadores de Mar del Plata y hoy entrenador de Faustino Oro, quien con diez años es número 1 de su categoría, maestro internacional y con una carrera que puede ser impresionante. Seguí jugando, así que en el 95 ya tenía unos cuantos años en el ajedrez.

Recién dos años después de la inauguración Mariano comenzaría a vender el material, pero mientras tanto el espacio iba tomando forma. La oferta comenzó con libros, por supuesto, luego también revistas, se fueron sumando algunos juegos de diferentes tamaños y materiales, llegaron relojes, camisetas y distintos productos relacionados con el juego ciencia.

“Se escribe mucho sobre ajedrez, hay muchísimo material en inglés que acá no llega, aunque de igual forma acá hay mucho material sobre aperturas, sobre defensas, mucho sobre estrategia de medio juego y mucho sobre finales que es la parte más complicada. Por otro lado, también circula mucha biografía de los grandes campeones como Bobby Fischer, Garry Kasparov y Magnus Carlsen o Karpov” sostiene Mariano.

- ¿Y cuánto de ese material puede decirse que está desactualizado?

- Los que se desactualizan son, mayoritariamente, los que tratan el tema de las aperturas, según el nivel. Pero hay muchos que se mantienen, por ejemplo, Ludek Pachman hizo muchos libros de aperturas en los 70 y en los 80 y se pueden leer muy bien ahora porque analizan un montón de aperturas cerradas y después libros específicos de aperturas, por ejemplo, catalanas, que es una línea, pero puede haber otras líneas y para estar actualizado habría que leer todo. Pero los de estrategias y finales ya no se desactualizan porque la mayoría los escriben maestros que no compiten en la elite, que ya no son invitados a participar de torneos, entonces se dedican a escribir y lo hacen muy bien, se han perfeccionado en eso.

En la librería uno puede encontrar mucho material en inglés, alemán y también en italiano. También hay libros difíciles de conseguir, los más solicitados por los coleccionistas, y algunas primeras ediciones como Mis 60 partidas memorables, de Bobby Fischer. También pudimos ver los cuatro tomos del Tratado general de ajedrez, de Roberto Grau, lo más recomendable para los que recién empiezan; Los cien finales que hay que saber, de Jesús de la Villa; o el clásico Fundamentos del ajedrez, de José Raúl Capablanca. También aparecen entre tableros y relojes Mi sistema de Nimzovich o Juegue como un gran maestro y Piense como un gran maestro, ambos de Alexandr Kotov.

-En cuanto a revistas, ¿hay material nuevo, se siguen editando revistas sobre el tema?

- No quedan muchas acá en nuestro país. Lamentablemente en Mar del Plata tampoco hay ahora. Teníamos una hasta hace poco, La dama perdida, que traía mucha información. La hacía José Luis Lovece, quien fue presidente de la federación muchos años y ha hecho mucho por el ajedrez local. Él solo hacía la revista, por supuesto, perdiendo plata. Ahí está parte de la historia de Mar del Plata y del ajedrez local. En España sé que sigue saliendo la famosa Peón de rey, pero que dejó de salir Gambito u Ocho por ocho. Las revistas perdieron mucho contra las computadoras y lo online. Venían con buenas columnas y modelos de partidas. Acá la venta de las que quedan bajó muchísimo. Ya casi es algo para coleccionistas.

Mar del Plata y una comunidad muy grande de ajedrecistas

Mar del Plata cuenta con una comunidad muy grande de ajedrecistas. Sobre todo, un gran número de aficionados que no participan de la actividad de la federación, es decir, no participan de torneos, pero estudian y juegan desde sus casas. Distintas voces coinciden en que su número aumentó durante la pandemia de covid 19 y a partir del fenómeno que generó la serie Gambito de dama. El número es muy grande y se reparten equitativamente entre jóvenes y adultos.

Mariano agrega: “La competencia te enseña a perder y a ganar. Kasparov dice que ‘La vida imita al ajedrez y que mucho del ajedrez te pasa en la vida’. El ajedrez te enseña a tomar decisiones rápidas, a moverte con el golpe de vista. Siempre tenés que estar ahí, te corre un reloj, tenés un rival que te quiere ganar y vos tenés que decidir solo”.

En esta ciudad hay mucho coleccionista, pero la librería también se maneja con muchos clientes del exterior. Mariano acaba de vender, por ejemplo, a un cliente de Uruguay, los dos primeros tomos de la historia del ajedrez en Argentina (falta un tercero que sale prontamente, de Diego Valerga). La librería ya es conocida a nivel nacional e internacional y se reconoce a Loiterstein como librero y como jugador, lo que provoca que las editoriales lo identifiquen de esta manera y su nombre aparezca en muchos contactos. Pero él no se considera un coleccionista. Si bien asegura tener algunos libros propios y en su casa, todo el material está en la librería. “Yo no soy coleccionista, tengo algunos guardados, pero solo eso. Por ejemplo, tengo libros firmados por ex campeones del mundo como Kasparov y Karpov cuando estuvieron en Mar del Plata”, dice orgulloso Mariano mientras muestra una de las fotos junto a Karpov del año 2000.

La actividad de la librería

La actividad en la librería puede dividirse en tres acciones. Mientras no se vende en forma física o a través de la web, Mariano juega ajedrez en su computadora o, por último, si alguien se acerca, siempre son bienvenidos, se puede charlar sobre ajedrez. Jugadas, recuerdos, anécdotas, nombres y apellidos, historias, todo es protagonista de esas charlas que provoca que uno se pierda en el tiempo. Puede uno ingresar por algunos contados minutos y al salir darse cuenta que fueron muchos más, pero realmente muchos más.

- ¿Hacia dónde va el ajedrez ahora?

- El ajedrez no ha sufrido muchos cambios. Le han querido hacer alguna modificación sin éxito, pero yo creo que no hay que tocar nada. Está muy bien así. Ya es bastante difícil así como para ir cambiando cosas.

- ¿Y hasta dónde te llevó el ajedrez a vos?

- Mirá, la carrera de ajedrez me fue llevando sola. Con el tiempo, yo me propuse dos objetivos en esto: uno era ser campeón marplatense y luego llegar a Maestro FIDE (título que concede la Federación Internacional de Ajedrez). Bueno, en el 2002 gané el Campeonato marplatense y desde el 2009 soy MF. Es decir, pude llegar a los dos objetivos. Además, he ganado muchas partidas, tengo cinco subcampeonatos, organizo torneos que es algo que me fascina desde hace 18 años, campeón sub 26, todo eso por el ajedrez.

Mariano juega, compite y se divierte con el ajedrez. Hizo una gran carrera y ahora continúa con la organización de torneos que es algo que le provoca gran satisfacción. Y si eso fuera poco, agrego yo, tiene la primera y única librería temática de ajedrez en la ciudad de Mar del Plata. Él deja una invitación para conocerla, y conocer a su vez al ajedrez desde otro punto de vista, y charlar sobre lo que lo apasiona: un deporte, que al decir del filósofo Leibniz, es demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser un juego.