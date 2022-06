En menos de seis horas, Duki logró un nuevo sold out

El furor por el trapero argentino Duki no para y esta vez, en menos de seis horas de venta, logró agotar todas las entradas para su próximo show en Vélez que realizará el 11 de noviembre. Es el tercer sold out que logra el cantante.

El 'Duko' no pudo ocultar su emoción y a través de sus redes sociales anunció que se vendrá un cuarto show. "3er VELEZ SOLD OUT VAMOS POR EL CUARTO LOS AMO. 12 DE NOVIEMBRE, A 6 AÑOS DE QUE SAQUE MI PRIMERA CANCIÓN “NO VENDO TRAP”, 6 años después, el mismo día , estamos por hacer nuestro 4, y tal vez ultimo Vélez. Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara", escribió Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga en su cuenta de Twitter.