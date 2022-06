Manuel Gelpi no continuará al frente de Quilmes: "No sabemos cómo afrontaremos la próxima Liga"

Luego de tres difíciles temporadas, Quilmes anunció la no continuidad de Manuel Gelpi al frente del plantel profesional. El club lo comunicó en las redes sociales con un breve comunicado.

"Agradecemos a Manu por todo el esfuerzo, dedicación y compromiso que ha tenido con la institución a lo largo de estos años y le deseamos el mayor de los éxitos!", expresaron.

En el año de la celebración del su centenario como club, el "Tricolor" no tuvo un buen cierre en la Liga Argentina de Básquetbol, al quedar eliminado en el play in ante Bahía Basket.

Marcelo Jiménez, flamante presidente del "Tricolor", explicó a 0223 que la decisión -tomada por la subcomisión de básquetbol- está enmarcada en el adverso contexto económico del club y especialmente, las deudas de la última temporada y la incertidumbre sobre lo que vendrá: "Falta mucho tiempo para la próxima Liga Argentina, y con el libre deuda estamos bastante atrasados con el pago. Recibimos al club en una condición de mucha deuda. El 27 llamamos a una Asamblea Extraordinaria donde informaremos a los socios la situación del club tras una auditoría que hicimos".

A su vez, el mandatario expresó que por una cuestión de respeto no quisieron prometerle nada a Gelpi que no se pudiera cumplir: "´Manu´ es un chico de club, si bien su contrato había finalizado, no queríamos que estuviera dependiendo de cobrar primero lo que le debemos. Y al no tener una resolución tomada respecto a los sponsors y el presupuesto que vamos a tener, qué tipo de Liga, si vamos a hacer Liga, no podíamos definirle y si el mercado se empieza a mover, el quede fuera de eso y nosotros después no poder contratarlo. En ese contexto preferimos dejarlo en libertad de acción, para que pueda negociar con cualquier club. Manu, con todo lo bien que hizo en el club, no se merece que lo retengamos e inclusive hasta no poder presentar un equipo competitivo. Todo dependerá de los sponsors".

La próxima Liga Argentina comenzaría en octubre. Se sabrá mañana en una reunión de la ADC en Córdoba. Sobre si se baraja la posibilidad de no competir la próxima temporada, Jiménez sostuvo: "En realidad, siempre el club tiene la obligación de hacer Liga. Pero, primero estamos con un 40 % de atraso de la Liga pasada para cerrarla, y a su vez hay que volver a sentarse con sponsors y ver cuál será el presupuesto. Todo ha aumentado y los costos de la Liga Argentina se han hecho bastante complicados en el caso nuestro, sin tener un apoyo económico importante como otros clubes".