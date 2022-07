“Tu plata no nos sirve”: un argentino se accidentó en Bolivia, se negaron a atenderlo y murió

Un argentino murió en Bolivia luego de que le negaran la atención médica por querer pagar con pesos argentinos. El hombre había sufrido un accidente de tránsito.

El personal de salud le exigió el pago por adelantado del servicio de ambulancia y los gastos de emergencia con pesos bolivianos. Como no los tenía, no lo atendieron y el hombre falleció.

Alejandro Benítez, docente salteño jubilado, estaba de viaje con amigos, recorriendo Bolivia en moto y en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba chocó con un camión.

Según relataron los amigos que lo acompañaban en el viaje, lograron llevarlo hasta una salita de un pueblo cercano con una ambulancia que pasó por la ruta por casualidad.

Una vez allí, le exigieron 1.000 pesos bolivianos para la atención médica de urgencia y el traslado a un hospital de mayor complejidad.

“Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘no, no, tu plata no sirve’”, dijo a Cadena 3 uno de los amigos de Benítez, sobre la tajante respuesta que le dieron en el centro de salud cuando quisieron pagar con dinero argentino.

Finalmente, Benítez murió en la salita de Bolivia esperando ser atendido en un hospital de mayor complejidad. “Se sintió cómo lo dejaron morir. No hicieron nada”, remarcó el amigo del docente fallecido.

Tras su muerte, sus amigos y familiares juntaron 1.500 dólares para traer sus restos a la Argentina y poder velarlo.