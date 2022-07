Las impactantes confesiones de Tamara Paganini sobre su adicción a la cocaína

Seres Libres, el programa conducido por Gastón Pauls, recibió en su última edición a Tamara Paganini, quien contó con crudeza su adicción a la cocaína. “Mi click fue ver a mi hermano arrodillado en una mesa ratona con ‘mis amigotes’ justo metiéndose el canuto en la nariz”, contó en uno de los pasajes más impactantes de la entrevista.

A lo largo de la charla con Gastón Pauls, la exparticipante de Gran Hermano relató que comenzó a consumir cocaína a los 16 años y que llegó a robar autos para poder comprar droga.

Textuales de la entrevista

La primera vez que perdí el control fue con la cocaína, yo era muy chica, tenía 16 años. Tome cocaína desde los 16 hasta los 19 años.

Mi familia no tenía plata, así que salí a robar autos a los 16 años. Yo trabajaba pero no me alcanzaba el sueldo para el lujo de comprar cocaína para tomar.

El objetivo era robar autos para tomar cocaína.

El primer auto que robé cuando abrí la guantera tenía una pistola.

En la primaria no tenía amigos, no sabía hablar con la gente, tener una conversación o sentía que todo el mundo me miraba, me afectaba mucho la pobreza, no tener unas zapatillas sin agujeros.

En segundo año de la secundaria tuve una explosión, dejé el colegio, empecé a tomar alcohol a escondida de mis papas, tomar alcohol no era adicción, lo hacía de canchera.

A los 14 años deje de ser virgen, en ese periodo de explosión salió una extroversión, era como una adolescente incontrolable. Me decían “volvé a la 1 de la mañana” y a mí no me importaba y volvía 3 días después.

La primera vez que tome cocaína, me acuerdo la sensación de los dientes dormidos, fue por cancherear… la cocaína no te pone contenta, te hace sentir que todo lo que decía estaba bien. Mis amigos festejaban que era mi bautismo.

Hubo 7 meses que quería tomar todo el tiempo, no hacía falta que se me vaya el efecto para tomar más, si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo estaba preocupada que no se me vaya la merca.

En el departamento de Lugano donde nos juntábamos a tomar una vez abrí una puerta y en una habitación estaba mi hermano de 15 años tomando merca. Yo ya me daba cuenta que era una cagada lo que estaba haciendo pero a veces necesitas ver en otro para darte cuenta.

Mi click fue ver a mi hermano arrodillado en esa mesa ratona con “mis amigotes” justo metiéndose el canuto en la nariz.

Terminé dejando sin internación por suerte.

Tamara dijo que la fama de Gran Hermano le hizo "mucho daño".

Su paso por Gran Hermano: "La fama me hizo mucho daño"

En otro tramo de la entrevista, Tamara Paganini contó cómo le impactó el paso por la Casa de Gran Hermano, el lugar que le permitió saltar a la popularidad. “Escuché una vez una frase ‘la fama no te cambia, te delata’, la fama me hizo mucho daño, ahora los heaters te escriben o te mandan un audio, en ese momento me escupían en la calle en el cuerpo, en la cara, si iba a hacer alguna presentación en los boliches por qué no tenía otra manera de trabajar que no sea esa”, relató.

Tamara le contó a Gastón Pauls las “barbaridades” que llegaron a decirle. “Hasta hace poco me escribieron ‘Qué suerte que se murieron tus hijos por que hubieras sido una madre de mierda’”, contó.

Otras frases: