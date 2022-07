Dormía la siesta con su bebé y se le prendió fuego la casa: necesitan ayuda urgente

Un feroz siniestro en una vivienda de Cacique Catriel 6274, en el barrio Las Canteras, dejó a una joven y a su pequeño bebé sin nada, por lo que necesitan de manera urgente una ventana para poder habitar la casa en pleno invierno y otros elementos para subsistir.

“Ayer (lunes) tipo 4 de la tarde, escuché los gritos de que se incendiaba la casa de Aldana, mi vecina, que en ese momento estaba durmiendo una siesta con su bebé de 1 año. Ella estaba profundamente dormida y me dijo que se despertó con una nube de humo. El fuego aparentemente comenzó en un calefactor que no estaba en buen estado. Si no fuera por los vecinos, las llamas le destruyen toda la casa. Pudo haber terminado en tragedia”, contó a 0223, Serena, su vecina.

La mujer, aún en estado de shock, manifestó que las llamas no llegaron a destruir el techo ni las paredes, pero destruyó las ventanas por lo que la casa es inhabitable. “Con este frío, es imposible vivir. Si bien cualquier ayuda es buena, necesitan urgentemente dos ventanas con vidrios”, dijo.

Además de las aberturas, las llamas arrasaron con todo lo que había en la habitación por lo que la mujer y su bebé necesitan ropa, además de Budesonida, una valiosa medicación pediátrica que precisa la criatura por un tratamiento bronquial.

La mujer, de 23 años, posee talle 46-48 en pantalones, 45 de torso y 37-38 de calzado. En tanto que su bebé, de un año, requiere de talle 2.

Para cualquier ayuda, pueden comunicarse al teléfono 223-3013986 (Serena).