Tiene 11 años, necesita un trasplante de corazón y un costoso medicamento: cómo ayudar

Mientras espera un trasplante de corazón, Facundo Orcoyen, un nene marplatense de 11 años, necesita de un costoso medicamento que lo ayudará a aguantar la espera del quirófano. Para ello, familiares, amigos y compañeros del colegio organizaron una movilizadora colecta para reunir esos fondos y crearon por Facebook, "Todos por Facu", donde buscan viralizar la colecta solidaria.

“Facu padece de miocarditis grave con insuficiencia cardíaca, porque funciona menos del 30% de su corazón, debido al tratamiento agresivo que tuvo por su leucemia, detectada en la navidad del 2020. Su única posibilidad de vida es un trasplante de corazón y para llegar al trasplante, necesita una medicación de EEUU, que cuesta 2 millones de pesos. Como el Incucai cubre la mayor parte, afortunadamente necesitamos 500.000 pesos, pero es mucho dinero”, contó a 0223, María Laura de Angelis, tía de Facundo.

Debido a las complicaciones de salud, producto de la quimioterapia, desde abril del 2021 que el nene pasa la mayor parte del tiempo internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

“Desde que comenzó con la quimioterapia, Facu tuvo varios problemas de salud: sufrió un paro cardíaco, Covid-19 y una neumonía bilateral. A pesar de todo eso, salió adelante y en septiembre del 2021 se le efectuó un trasplante de médula. Como casi no tienen defensas, nosotros que desde hace mucho tiempo no podemos ir a visitarlo por miedo a enfermarlo, lo vemos solo por videoconferencia. Facu es el hermano más chiquito del grupo, su papá se llama Sergio y hace muchos años perdió a su hijo mayor en un accidente de tránsito. La vida no fue fácil para ninguno y para ellos menos”, lamentó la tía.

Para ayudar a Facundo, se puede colaborar a través de la página web “Cafecito”, que con solo $100 se aportan fondos para comprar el medicamento o a través de la siguiente cuenta bancaria: Orcoyen Sergio Alejandro CBU 0110148130014815078401 Alias: MAYO AZAR FAROLA

Además, la familia dispuso una movida solidaria para aquellos argentinos o extranjeros que viven en otros países, a hacerla con 50 dólares a la siguiente web.