A Círculo lo madrugaron y cayó en descenso

Círculo e Independiente de Chivilcoy jugaron un atractivo partido en el "Raúl Lungarzo", porque la rápida ventaja del local, hizo que el desarrollo fuera abierto, con la visita tomando el protagonismo y llegando con mucha gente en ataque, y el dueño de casa expectante, saliendo de contra y desperdiciando ocasiones muy claras para definirlo. La derrota por 1 a 0 del "papero" lo ubica en el 16° lugar, en zona de descenso del Federal A.

Esta vez no fue una pelota parada, pero casi. Porque en una segunda jugada, luego de un córner, quedó demasiado libre Mosqueira por la derecha, recibió y sacó un centro bajo que le quedó a Lamolla que remató dos veces, Verón rechazo ambas en la línea, y en la tercera oportunidad el marcador central la acomodó contra el palo derecho de Casas para abrir el marcador. Fue un golpe demasiado rápido y el juego se quebró, porque Círculo se fue con todo y dejó muchos espacios. Igual, en esa primera mitad, no sufrió salvo un error de Saín en la salida que terminó con una falta en el borde del área y una buena jugada colectiva que Sain se recompuso y cruzó justo a Salvagio cuando definía. Después, cada pelota que llegó por arriba fue un dolor de cabeza y Lamolla se imponía siempre en las alturas.

El Papero tenía sus ocasiones, jugaba bien pero le faltaba la puntada final en el área, o se equivocaba en el último toque. El empate casi llega de manera fortuita, con un centro de García que le cayó atrás a Leguiza que dejaba ir y la pelota dio en el travesaño. Enriquez no alcanzó a controlar bien un pase de Marciante, se abrió mucho y su pase al medio fue interceptado por el arquero. Si hubiera estado preciso, el equipo de González podría haber encontrado algún hombre de cara al gol. Para colmo, en el cierre de la etapa, Verón llegó tarde a un cruce, vio la segunda amarilla y se fue expulsado.

El complemento no tenía medio. "Fito" González sacó a Benítez y sumó presencia con Luna, por lo que Círculo iba, pero sufría en cada contra. Apenas arrancó, Cáseres se fue mano a mano, en vez de definir quiso tocar para Visser y Vilanoba sacó al córner con lo justo. La respuesta llegó con Enriquez, que probó desde afuera y Leguiza mandó por encima del travesaño. El arquero se empezaba a convertir en figura, se quedó con un taco del goleador que había quedado de espaldas y cacheteó por arriba un derechazo de Iván López.

Independiente, cada vez que recuperaba, iba con mucha gente y estaba a un pase de dejar un delantero cara a cara con Casas. Cuando lo consiguieron, el arquero respondió bárbaro o definieron mal. El último minuto fue infartante. Se juntaron Lucero y Barberini por derecha, arremetió Luna por el segundo palo pero la pelota fue donde estaba Leguiza que alcanzó a sacar. De esa contra, Salvaggio lo erró solo abajo del arco y le dio una vida más a Círculo. Otra vez el capitán local (claramente adelantado) falló en un mano a mano y la última fue para el Rojiverde con un tiro libre de Barberini que Leguiza, uno de los puntos más altos, terminó sacando al córner para sellar el triunfo de Independiente.

Síntesis

Independiente (Chivilcoy) (1): Mauro Leguiza; Nahuel Rodríguez, Juan Manuel Fedorco, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Julio Montero, Matías Nizzo, Brian Visser y Franco Cáseres; Rodrigo Mosqueira y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

Cambios: ST 11' Leonardo Valdez por Montero, 25' Federico Bruno por Mosqueira y 30' Facundo Tumbesi y Brian Risso Patrón por Rodríguez y Visser.

Círculo Deportivo (0): Tomás Casas; Lucas Verón, Juan Motroni, Cristian Sain y Facundo Vilanoba; Enzo Benítez, Néstor García, Lucas Marciante y Ramiro Rodríguez; Alejandro Avallay e Imanol Enriquez. DT: Roberto González.

Cambios: ST 0' Nahuel Luna por Benítez, 23' Iván López por Avallay y 40' Martín Lucero y Pedro Barberini por Enriquez y García.

Goles: PT 3' Lamolla (I)

Incidencias: PT 44' expulsado Verón (CD).

Árbitro: Matías Billione, de Córdoba.