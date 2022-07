Intentaron asaltar la casa de Jorge Lanata en Uruguay

La residencia del periodista de Eltrece y radio Mitre FM 103.7, Jorge Lanata en José Ignacio, el exclusivo balneario de Uruguay, cercano a Punta del Este, fue violentado por un ladrón que ingresó a la vivienda rompiendo una ventana.

Lanata sufrió en las últimas horas un intento de robo en la casa que posee en la exclusiva localidad balnearia uruguaya de José Ignacio. Según las primeras informaciones reveladas por los medios de Uruguay, el delincuente ingresó por una ventana.

El hecho sucedió este lunes a la madrugada, y por lo que se supo el delincuente ingresó a la vivienda rompiendo el vidrio de una ventana, según informaron fuentes policiales de Maldonado al diario uruguayo El País. Al instante, se encendieron los mecanismos y el ladrón fue detenido en cuestión de minutos.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, informó que el delincuente que no llegó a robar nada en la casa de Jorge Lanata tiene antecedentes penales. A pesar de eso, la Justicia de Uruguay resolvió dejarlo en libertad.

Bautizada con el nombre "The Old Mand and The Sea Sea" (en homenaje a la novela homónima de Hemingway), la casa de Jorge Lanata en José Ignacio está ubicada en la ruta 10 y fue construida en 2017.

A su vez el periodista Tomas Friedman informó vía Twitter "La policía capturó al delincuente con antecedentes al momento, pero una Fiscal de San Carlos lo liberó".