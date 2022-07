Video: Ricardo López Murphy enfrentó a un grupo de militantes de la UBA que no lo dejaban hablar

En las últimas horas Ricardo López Murphy viralizó un video de un fuerte cruce que tuvo él con un grupo de militantes de la UBA. El diputado nacional fue increpado cuando estaba por ingresar a un aula para realizar una charla sobre economía y política en la Universidad.



"Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo", expresó el diputado en su cuenta de Twitter.



En el video, compartido por el mismo economista, se observaba a un pequeño grupo de jóvenes de La Cámpora bloqueando la entrada de una de las aulas. En sus manos portaban una tapa del diario Clarín de 2001 con López Murphy en ella anunciando una serie de medidas económicas cuando era Ministro de Economía. "Venimos acá a hacer una manifestación pacífica pública", dijo uno de los militantes.

El equipo que acompañaba al diputado rápidamente cuestionó el accionar de los militantes: "¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?". A partir de ese momento empezó el tenso cruce de palabras entre los jóvenes que bloqueaban la entrada con López Murphy. "¿Vamos a respetar la libertad académica o no?", cuestionó el diputado.



La razón de los estudiantes de no permitir el acceso a una de las aulas era para que el ex ministro realizará su charla en los pasillos de la universidad para que "sea visible a los estudiantes que pasan y no se escondan en el salón".



"Pero si no nos vamos a esconder ¿Usted me vio esconderme alguna vez? Mire, viajo todos los días en colectivo como no lo hace jamás ninguno de los dirigentes de ustedes", exclamó el economista ante los aplausos y gritos de quienes lo acompañaban. "No se animan a caminar por la calle sin custodios".





El video se volvió viral en las últimas horas en Twitter y el diputado por Republicanos Unidos recibió un fuerte apoyo de toda el ala política opositora, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, entre otros.



"Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer", publicó López Murphy al finalizar el encuentro.