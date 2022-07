Iván Nemer: "El sueño de todo jugador de rugby es jugar un Mundial"

La historia de Iván Nemer es como la de cualquier otro jugador de rugby de la ciudad. Se inició en Biguá, luego pasó a Sporting, se destacó en el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata, tuvo su oportunidad en Los Pumitas, pero una lesión lo alejó de esa chance de debutar con la camiseta argentina.

Por Lucas Currá (Especial para 0223)

Esperó un llamado que nunca llegó, se fue a probar suerte a Italia y en poco tiempo se ganó la confianza, el respeto y el cariño de los "Azzurros", que ya lo adaptaron como uno más. "Estoy contento de volver a la ciudad, a ver la familia, amigos, siempre es hermoso, aprovechando a pleno las vacaciones para volver con más ganas a Italia", comienza la charla con el polifuncional forward.

Es que Nemer sin saberlo, consiguió muchas cosas en poco tiempo. El 19 de agosto de 2020 fue fichado en Benetton pero con varias cláusulas que condicionaban su permanencia. Las lesiones de Federico Zani, Matteo Drudi y Derrick Appiah apuraron su estreno y consiguió afianzarse. "Tuve la mala suerte que de chico me lesioné las dos rodillas, pero así es el deporte, también cuando llegué a Benetton estaba a prueba y se lesionaron dos pilares izquierdos, así debuté rápido y pude firmar mi contrato, puede pasar, lo tomé tranquilo. No me había imaginado nada, sólo quería demostrar que podía quedarme a jugar allá, no pensé en el futuro, ahora sí pienso. por ejemplo, en que quiero jugar el Mundial como sea".

Luego de un exitoso paso por el plantel superior de Sporting, Nemer esperó la citación para algún equipo nacional, pero lamentablemente eso nunca llegó, aunque sí posaron sus ojos La Nazionale de Italia. "Quería jugar en Argentina XV, pero cuando no me llamaban decidí apostar a ir a otro país, con la intención de que me vieran jugar, si me iba mal volvería a jugar a Sporting, por suerte se me dio todo allá. El nivel del rugby en Italia está mejorando bastante, en el Seleccionado tenemos un promedio de edad en el plantel de 22-23 años, joven, así como le podemos ganar a Gales el último partido con Georgia lo perdimos".

El head coach irlandés Kieran Crawley, que entrena a Italia, le vio condiciones y lo llamó en octubre de 2021. Ahí Iván ya sabía que no iba a poder vestir la camiseta de Los Pumas en un futuro. "No fue una decisión, no tenía entre que decidir, si hubiera tenido un llamado de Argentina sabiendo que me tenían en cuenta era otra cosa, pero a veces el tren pasa una vez sola, me llegó esa oportunidad, en 20 días jugaban contra All Blacks, Los Pumas y Uruguay, decidí aceptar la propuesta, era un salto de nivel en mi carrera, era algo que no lo esperaba".

El debut fue nada más y nada menos que ante Nueva Zelanda, en Italia y con la camiseta 17: "Desde chicos, todos queremos ver el Haka dentro de la cancha, fue una locura, increíble, muy lindo, el partido el primer tiempo fue parejo, hicimos un buen partido, estábamos contentos".

Luego llegó algo que pocos se hubieran imagino, incluido el mismo Nemer, que era en tan poco tiempo ponerse la camiseta de otro país y a la semana enfrentar a Argentina y Los Pumas en un Test Match, en la propia cancha del Benetton Treviso. "Fue una semana distinta, no soy un jugador que se meta mucha presión, pasaron cosas que no las hubiera imaginado hace unos años, después del himno fue un partido más, dentro de la cancha charlaba con ellos, fue un partido divertido más allá de que perdimos".

Ahora, ya con varios caps en el Seleccionado Italiano y con el Mundial de Francia a la vuelta de la esquina, el pilar marplatense, que habitualmente actúa como izquierdo en el Seleccionado, se ilusiona con jugar en la máxima cita que se realiza cada 4 años. "El sueño de todo jugador de rugby es jugar un Mundial, voy a hacer todo lo posible para llegar a ese evento, después será decisión de los entrenadores".

Volviendo a sus raíces, Iván cuenta que sigue a Sporting casi todos los partidos: "Los miro cuando pasan los partidos por streaming, contra "Mardel" que ganaron hace un par de semanas, estoy en uno de los grupos de Whatsapp, tenemos muchos jugadores jóvenes picantes. Los backs son todos jóvenes y rápidos, ayudados por los grandes que quedaron para darle experiencia al equipo, este año vienen bien".

También recordó aquel partido del 16 de septiembre de 2017 en Santa Celina, en donde Sporting derrotó a su clásico rival como visitante, con una jugada de Nemer que terminó con try del hoy medio scrum de Belgrano Athletic, Ignacio Marino.

"Fue el partido más lindo que jugué en el club, era contra "Mardel", el que ganaba salía campeón, estuvo increíble, estuvo parejo, sobre el final lo pudimos ganar con esa jugada en donde me corté, tiré un kick, nos caímos tres y después hizo el try el "Pulga" Marino".

Iván Nemer se ilusiona con jugar el Mundial para Italia. Razones no le faltan.