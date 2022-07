El campo advierte por posibles inconvenientes para comercializar carne bovina en los próximos meses

Desde la Sociedad Rural de Mar del Plata alertaron por posibles problemas para comercializar toneladas de carne bovina a partir de los próximos meses, a raíz de un plan sanitario que implementó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con los animales.

Se trata del plan Ganado Bonaerense 6x6 que tiene por objetivo mejorar la sanidad de los rodeos de la Provincia a partir de una serie de análisis para el diagnóstico de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) que habría que realizar antes de octubre. Sin embargo, los productores aseguran que es imposible cumplir con las metas, por lo que podría afectar la comercialización del ganado.

"Es un plan para determinar si existen o no ciertas enfermedades de transmisión sexual en los toros. El plan implicaría tener todos los estudios realizados para octubre, cosa que es impracticable. Se dice que si no están estos estudios realizados para octubre, no te dejarían comercializar hacienda", explicaron desde la Sociedad Rural a 0223.

Desde la entidad también plasmaron su preocupación por la imposibilidad de afrontar los estudios de forma gratuita - tal como establece el plan - en laboratorios de Mar del Plata y manifestaron su temor por el riesgo de que las muestreas lleguen contaminadas a las localidades donde se practican estos análisis.

La necesidad de mejorar la aplicación del plan Ganado Bonaerense 6x6 fue motivo de debate de la Sociedad Rural en una reunión que realizaron días atrás con el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de General Pueyrredon, Adrián Cónsoli, y el director general de cooperativas y mutuales, Pablo Nogues.

En el encuentro, los productores rurales también plantearon su preocupación por el estado de los caminos rurales y la necesidad de un mantenimiento continuo de los mismos, no solo para la comercialización de la producción, sino de la vida rural cotidiana.

También se debatió sobre la posibilidad de crear un protocolo para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en proximidades de zonas urbanas, siempre priorizando la salud de la población.