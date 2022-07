Recrearon el último show de Los Beatles en una terraza de Mar del Plata

"Más Londres no se consigue", se escuchó decir antes que los primeros acordes despistaran a los transeúntes en pleno centro marplatense.

Es que aquel 30 de enero del invierno londinense del '69, cuando Los Beatles subieron a la terraza de su estudio para brindar el que sería su último concierto, el clima era un calco del que este sábado acompañó a los Helter Skelter, la banda marplatense que los tributó desde la terraza del Shopping Los Gallegos, en La Rioja y Belgrano.

Bajo la llovizna invernal y apenas 13°, Mauro González (guitarras, teclados y voz) Matías González (bajo, teclados y voz) Iván González (Guitarras, teclados y voz) y Nicolás Cozzoli (batería, percusiones y voz), acompañados por Axel Otarola en teclados (como lo hizo Billy Preston en el 69) emularon aquel recordado show que pese al clima acompañaron cientos de transeúntes y público que subió a la terraza.

Una decena de temas sonaron desde la azotea, como Don't Let me down, Let it be, Get Back y toda la fuerza de Twist and Shout para cerrar y ganarle a la lluvia.

Este show gratuito se realizó en el marco del 110 Aniversario del Shopping marplatense y como antesala al gran recital que darán este martes 26 de julio a las 21 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665).

Parte del show original