Alberto Fernández anunció que los 9 hoteles de Chapadmalal funcionarán en la próxima temporada

El presidente Alberto Fernández prometió este martes que los nueve hoteles que forman parte del complejo turístico de Chapadmalal estarán en funcionamiento pleno en la próxima temporada estival.

“Cuando llegue este verano del 2023 vamos a tener funcionando los 9 hoteles de Chapadmalal”, dijo el mandatario, en el marco de un multitudinario acto que encabezó al mediodía en el polideportivo del lugar para reinaugurar el hotel número 6.

Fernández que la nueva puesta en funcionamiento del complejo turístico que puso en marcha el gobierno de Juan Domingo Perón en los ’40 no es un “dato menor”. “Para los que creemos que debemos darles oportunidades a todos, que todos tienen derecho al disfrute también, es muy importante saber que este maravilloso complejo turístico que pensó Perón y Evita funcione a pleno”, sostuvo.

El jefe de Estado reivindicó la iniciativa del gobierno peronista de crear estos hoteles para que "millones de argentinos pudieran conocer el mar por primera vez". "Ese gobierno se preocupaba por sus trabajadores y porque sus derechos se pudieran ejercer plenamente, incluyendo la posibilidad de disfrutar de la costa hermosa de Mar del Plata y Chapadmalal", sostuvo.

Reproches para Bullrich, Macri y Montenegro

En el discurso del presidente no faltaron las críticas a la oposición y, en particular, a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich - hoy, presidenta del PRO -, quien en su momento había decidido ceder las instalaciones de los hoteles para uso de las fuerzas federales, una medida que fue apoyada por el intendente Guillermo Montenegro. "Yo comparto con que los gendarmes vengan a visitar este lugar pero como parte de pueblo y no como propietarios de algo que es del pueblo argentino", apuntó.

Además, Fernández denunció al gobierno de Mauricio Macri de haber promovido el "abandono" intencional del complejo turístico. "A estos hoteles los abandonaron pero ahora volvimos nosotros para hacer lo que tenemos que hacer: poner en pie cada uno de estos hoteles para que todos los chicos y chicas de la Argentina vuelvan a disfrutar de estas playas", garantizó.

El hotel 6 que puso este martes - fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad de Eva Perón - puso en marcha el Gobierno se logró recuperar después de que permaneciera cerrado durante quince años. A partir de un plan de obras integral, el edificio le permitirá recuperar a la ciudad 650 plazas hoteleras, que se suman a las otras 1300 a las que se le devolvió operatividad en el transcurso del 2020 y 2021.

Los trabajos se enmarcan en una inversión de más de $225 millones, en una apuesta que se propuso la gestión por reivindicar el valor de un complejo que supo ser ícono del turismo social en el país. Ahora resta la inauguración de los hoteles 3, 4 7 y 8. De todos, el 3 es el que se encuentra en peor estado.

Apretada agenda

Cerca de las 11, el presidente Alberto Fernández llegó al aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata y desde allí, junto a la directora de Anses Fernanda Raverta, voló hasta el complejo de Chapadmalal donde recorrió el recuperado hotel 6. Cerca de las 13, llegó hasta el polideportivo del complejo donde encabeza el acto ante miles de militantes.

En el escenario principal del polideportivo, Fernández llegó acompañado por Raverta, referente del Frente de Todos en Mar del Plata. Allí lo esperaban los ministros Matías Lammens (Turismo y Deporte) Daniel Scioli (Desarrollo Productivo), Carla Vizzotti (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidades), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), el canciller Santiago Cafiero.

NOTICIA EN DESARROLLO.-