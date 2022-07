Fernández hizo de un punto un puntazo para Alvarado

Alvarado luchó y aguantó, no hizo méritos para ganar, pero sí para no perderlo y se trae un punto de Temperley. (Foto: Prensa Alvarado)

En una jugada casi se queda sin nada y el análisis iba a apuntar a la falta de profundidad y el poco volumen de juego que tuvo Alvarado en la húmeda y lluviosa tarde de Buenos Aires. Pero Pedro Fernández hizo justicia, evitó que el "torito" pierda un partido que no mereció perder, del que tendrá que sacar muchas cosas para corregir, pero en el que el flamante entrenador decidió rearmar de atrás para adelante, para empezar a cuidar más el arco propio y después salir a buscar el ajeno. Eso hizo que el juego sea chato, casi sin situaciones para ninguno de los dos equipos y un negocio para el equipo del exbarrio Matadero. Y la firma la puso el arquero, que atajó un penal en el descuento e hizo que el punto valiera más que uno, que el 0 a 0 ante Temperley pueda tener un valor anímico mucho mayor para el futuro del equipo marplatense en la Primera Nacional.

La mitad de lo planificado le salió perfecto al "Yagui" Forestello. Porque con un equipo más compacto, más equilibrado, no dejó grandes espacios, no arriesgó en la salida y no sufrió. Porque en los 45' iniciales, Temperley, que intentó ser protagonista y tuvo mayor posesión de pelota, no supo cómo entrarle y apenas inquietó con un centro bajo de Souto que encontró el cierre preciso de Irazoque para mandar al córner, y con un remate desde afuera de García que la agarró mordida y eso la hizo más peligrosa para Pedro Fernández que controló en dos tiempos. Para ese sólido trabajo defensivo, fue clave la ubicación de Cháves y el triángulo que conformó con Mattia e Irazoque, que tampoco tuvieron grietas.

La otra mitad no dio resultado. Porque la apuesta del 4-4-2, tuvo mayormente relegados a Astina y Solís por las bandas, Ramos peinó pero no tuvo compañía y Pons desperdició otra chance volviendo al equipo y pasando desapercibido. La idea de jugar directo con dos "tanques", no dio rédito y se volvió predecible. Igual, en una casi es un pleno del nuevo entrenador, porque Mieres hizo un lateral al área, el colombiano peinó y el exQuilmes remató sobre el cuerpo de un defensor en el borde del área chica. La más clara llegó en los pies de Astina, en una de las pocas que se cruzó como delantero, recibió una asistencia de primera de Cháves, amagó a salir para la derecha y giró para la zurda, pero Rodríguez lo adivinó y barrió al córner. Un cero a cero clavado de dos equipos que necesitan, quisieron, pero no supieron cómo en esa etapa inicial.

Nada cambió en el arranque del complemento. El partido era mal jugado, con muchas imprecisiones, justificando una y otra vez que el marcador en blanco le quedaba bien al resultado. Por una cuestión de localía, se lo veía más apurado al local, Bianco hizo cuatro cambios antes de los 15', pero lejos de darle soluciones, perdió orden y Alvarado, con muy poco, empezó a imponer presencia. Estaba muy cerrado y la única manera parecía ser alguna pelota parada. Y por esa vía lo tuvo Temperley, antes de la media hora, con un córner desde la izquierda, ganó Ayunta, la cacheteó Fernández y providencialmente la sacó con la cabeza Vella sobre la línea.

En el cuarto final, crecieron las emociones, más por ganas que por ideas. Temperley iba empujado por su gente, sabiendo la necesidad de ganar, y Alvarado cuidaba el resultado y esperaba una posibilidad de contra para traerse el premio mayor. Y en el final, cuando no había tiempo para nada, una infracción que dejó muchas dudas le dio la chance al local de quedarse con los tres puntos y apareció Pedro Fernández, otra vez decisivo, para contener sobre su derecha el penal de Allione, para tapar con todo el cuerpo el rebote y hacer que el empate que tenía gusto a poco, termine teniendo sabor a triunfo para Alvarado en el debut de Forestello.

Síntesis

Temperley (0): Matías Castro; Agustín Sosa, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich y Facundo Castet; Lucas Baldunciel, Emanuel García, Agustín Toledo y Facundo Callejo; Pedro Souto y Luis López. DT: José María Bianco.

Cambios: ST 0' Tobías Reinhart por Souto, 13' Agustín Allione, Franco Toloza y Franco Ayunta por García, Callejo y López, y 38' Juan Gabriel Frías por Baldunciel.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres Francisco Mattia, Agustín Irazoque y Fabián Sánchez; Marcos Astina, Ariel Cháves y Nazareno Solís; Facundo Pons y Jorge Luis Ramos. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 26' Leandro Vella por Astina, 31' Victorio Ramis por Pons y 43' Mauro Valiente por Ramos.

Goles: No hubo.

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: "Alfredo Beranger".