Rodrigo De Paul rompió el silencio y habló de todo: Tini, Camila Homs y la posibilidad de perderse el mundial

Rodrigo de Paul durante estos últimos meses estuvo en el centro de todas las noticias pero no por sus rendimientos futbolísticos, sino más bien por la relación que mantiene con Tini Stoessel y por el juicio que tiene con su ex pareja. Cansado de los falsos rumores, el mediocampista pasó esta tarde por América Noticias y habló de todo.



Uno de los rumores que más trascendieron fue que De Paul conoció a Tini durante el embarazo de su ex esposa Camila Homs: "Tengo 28 años y voy aprendiendo cosas. Cuando Cami estaba embarazada nosotros estábamos en una pandemia totalmente encerrados, no la conocí a Tini ahí. Yo no pisé Argentina y ella no pisó Italia de ninguna manera. Sólo salí 45 días para jugar la Copa América en Brasil, donde nos hacíamos 6 o 7 test para que no se dé ningún positivo. Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero por sobre todo también a Tini"



También explicó que finalizó su vínculo con su ex esposa en "buenos términos" y se quejó ante los comentarios que recibió por la relación que mantiene con sus hijos: "Me dejaron en un lugar como diciendo que no cumplía el rol de padre y eso me duele. Sé que no soy así. Mi mamá mira la tele y a veces me llama y me pregunta".



Sobre el juicio que mantiene con Camila Homs, el futbolista aseguró que decidieron realizarlo en conjunto con "gente que más sabe del tema". Al mismo tiempo, se refirió sobre la posibilidad de perderse el Mundial por su situación judicial, la cual negó rotundamente.



"Esto es una separación, hay una demanda y nada más. Si esto fuera así mandamos gente a que demanden a otros jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. Por ahí un día o dos días puede tener algo de repercusión pero es absolutamente incorrecto", explicó.



Luego, los periodistas del programa le consultaron sobre la posibilidad de que su actual pareja vaya verlo al mundial: "También dijeron que yo le había pedido una casa en Qatar para que (Tini) vaya al Mundial. Está muy lejos de la realidad, no porque no lo desee, me encantaría que me pueda acompañar a un evento tan importante si es que estoy convocado pero ella tiene muchos shows. Arranca con la gira, no sé cuándo termina, Ale el papá también se está recuperando. Fran el hermano también está acá en Madrid y está intentando arreglar con los amigos para ir. Hoy todavía no tocamos ese tema. Mi mamá y mi familia sí van a ir".



Por último se refirió a la relación que mantiene con el resto de los futbolistas que integran la Selección Argentina: "Siempre digo que en esto del grupo fue muy importante lo de los más grandes, obviamente con Leo Scaloni a la cabeza. Ya en la anterior Copa América, la 2019, se veía que las cosas iban bien. En ese partido con Brasil sentimos que no fue del todo justo y después hubo algo muy importante que fueron las declaraciones de Leo, que se puso en lugar de líder absoluto defendiéndonos a todos nosotros. Y desde ahí todo empezó a fluir, obviamente que los triunfos ayudan".