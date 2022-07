Chiqui Tapia habló sobre el juicio contra Rodrigo De Paul: "Para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal"

Cada vez falta menos para Qatar y la Selección Argentina se posiciona como una de las grandes favoritos a llevarse el trofeo luego de la consagración de la Copa América y la Finalissima. Con grandes figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, entre otros, 'La Scaloneta' es sin dudas una de las principales candidatas del Mundial. Pero una situación extra futbolista acorrala a la selección dirigida por Scaloni: el juicio de Rodrigo de Paul con Camila Homs, su ex pareja.



Después de su escandalosa separación con su ex esposa, con la que mantuvo una relación de 11 años y tuvo dos hijo, el jugador del Atlético de Madrid no llegó a un acuerdo por la división de bienes que comparten ambos y deberá someterse a juicio. Si bien parece ser un tema personal del futbolista, la realidad marca que peligra su presencia en el Mundial de Qatar por la situación judicial que atraviesa, siendo un tema delicado para la selección ya que es una figura clave del equipo.



El 'Chiqui' Tapia, en una entrevista para De Acá en Más conducido por María O'Donnell, se refirió al tema en cuestión: “Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que le corresponde, falta, y en el marco de lo que falte, no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que le corresponde”.



“Para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar. Eso es lo que entendemos que marca el reglamento FIFA”. Por el momento, no existiría riesgo de que el ex Racing se pierda el mundial, según explicó la abogada del jugador.



La semana pasada, Rodrigo de Paul y Camila Homs tuvieron su última mediación. Sin embargo, las partes representadas por Mariana Gallego e Ignacio Trimarco no llegaron a un acuerdo y deberán ir a juicio. Será en Tribunales donde finalmente se definirán cuestiones como división de bienes, compensación económica y régimen de visitas de sus dos hijos. Cabe señalar que ellos nunca se casaron.



Hace unos días trascendió que Camila Homs habría pedido a través de sus abogados 30 mil euros por mes, 600 euros por día cuando ella vaya a Europa a llevar a sus hijos, pasaje aéreo en business cada 45 días más hotel 5 estrellas, el departamento de Puerto Madero (valuado en 2.5 millones de dólares) y un auto 0KM renovable cada dos años.