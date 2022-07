Prime Video anuncia LOL: Last One Laughing Argentina con Susana Giménez

Prime Video anunció que dio luz verde a la serie Amazon Original LOL: Last One Laughing Argentina. La más reciente iteración de la divertida serie de competencia de comedia ganadora del Emmy, será liderada por Susana Giménez, y contará con una mezcla de reconocidos y prometedores comediantes de toda Argentina, mientras pelean por un premio monetario que será donado a una organización no gubernamental, escogida por el triunfador. LOL: Last One Laughing Argentina estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

“No podríamos haber pedido una mejor anfitriona que Susana Giménez. Su presencia traerá atención global a la escena de comedia en Argentina. Ella es un ícono y llevará las riendas de la casa con su estilo y personalidad. Estamos seguras de que los miembros Prime Video disfrutarán este show tanto como el público en el resto del mundo”, dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Local Originals para América Latina, Canadá y Australia de Amazon Studios.

“Estamos emocionadas de traer toda la diversión y locura que viene con LOL para Argentina por primera vez. Hemos reunido a los mejores comediantes de todo el país para esta serie especial que sin duda te hará reír de principio a fin. Vean la serie para conocer quién será el último comediante en reírse en Argentina”, dijo Marie Leguizamo, directora de Banijay Mexico & U.S. Hispanic.

Leguizamo también es la showrunner, y el show es una producción de Banijay Mexico & U.S. Hispanic. La serie es una adaptación de la inmensamente popular Prime Original de Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producida y protagonizada por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en “una batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se puede hacer.

LOL: Last One Laughing Argentina es parte de una creciente lista de series locales Originals, aclamadas por la crítica, que incluyen a Iosi, El Espía Arrepentido, Porno y Helado y Maradona: Blessed Dream, junto con otros próximos títulos como El Fin del Amor, Argentina, 1985 y Barrabrava.