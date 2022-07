Cómo prevenir estafas con métodos Debin y Credin

Si pusiste o vas a poner a la venta algún producto en cualquiera de las plataformas habituales de comercialización, esta nota es para vos y te recomiendo no solo que la leas, sino que internalices el tema porque puede salvarte de perder mucho dinero.

Poner un producto a la venta de forma on line hoy es una enorme facilidad y al mismo tiempo, un riesgo. Los estafadores están detrás de cada nueva publicación en las plataformas.

¿Cómo operan los estafadores cuando vos sos el vendedor?

Muy probablemente en algún momento de tu vida hayas publicado o vayas a hacerlo para poder vender algún producto que ya no usas más o que queres renovar. Un celular, algún electrodoméstico, un auto o inclusive el alquiler de alguna propiedad.

Yendo a la modalidad funciona como lo expliqué en el video: realizas una publicación, se contacta con vos telefónicamente o por mensaje de voz una persona muy amable quien está enérgicamente interesada en tu producto y te pide más detalles, más fotos, te pregunta algunas cuestiones más de tu publicación y al día siguiente confirma la compra. Para ello te dice que te va a depositar en tu cuenta bancaria una seña o el valor total y luego de varios mensajes te convence para que ingreses en la página del banco y chequees la transferencia.

Como esa transferencia no la recibiste, (porque detrás de esto, hay un estafador) te recomienda que ingreses a una sección del banco donde vas a ver los movimientos que están pendientes de acreditación. Es una sección existente en el homebanking que se llama Debin/ Credin pero que tiene otra finalidad, es decir no funciona para ver movimientos pendientes de acreditación sino para autorizar débitos en tu cuenta.

Cuando ingresas en esa sección vas a ver efectivamente ciertos movimientos que esta persona (el estafador) hizo y que están pendientes de aceptar o rechazar. El estafador, con su gimnasia en verborragia te dice que aceptes esas transferencias. Pero lo cierto es que, las transferencias bancarias no necesitan ser aceptadas por quien las recibe. Entonces, ¿Qué nos está enviando el estafador? Lo que envía es un Debin, una herramienta que sólo sirve para debitar. Al aceptar el Debin, no estamos autorizando el ingreso de dinero en nuestra cuenta, sino un débito, una operación que es irreversible.

La herramienta Debin está vigente desde 2017, y es un medio de pago online que genera un débito. La persona que lo recibe entonces, puede aceptarlo o rechazarlo. En caso de aceptarlo, automáticamente se produce un débito inmediato en la cuenta.

¿Cómo se utiliza? En el caso de una compra virtual, el Debin puede ser enviado por la persona que necesite cobrar, o sea, el comerciante o vendedor. El mecanismo funciona entre cuentas de todas las entidades bancarias, en pesos y en dólares, a través de la banca online todos los días, durante las 24 horas. Puede ser generado y cobrado por todos los clientes, tanto personas físicas como jurídicas.

A diferencia de otro tipo de operaciones, quien genera el Debin sólo necesita el alias CBU de la cuenta de la que desea debitar. No es necesario agregar otros datos como el DNI o el CUIT.

Si estás vendiendo procura que la venta se realice por la plataforma o, sino que la acreditación sea normal, como toda transferencia bancaria que resulta ser automática o aparecer en 24 horas.

Recomendaciones:

- Si publicas algún producto, mantenete alerta, es muy habitual recibir llamadas o mensajes de este tipo de personas.

- No realices movimientos de los que no estes seguro. Generalmente operan los fines de semana donde el acceso a los bancos tanto presencial como telefónicamente es prácticamente imposible.

- Si vas a usar la herramienta, antes de aceptar un DEBIN, verifica que la transacción sea la correcta.

- Tene en cuenta que el vendedor es el que debe generar la operación y no el comprador. Recorda que la autorización de un DEBIN implica un débito en la cuenta, no un ingreso.

- Y no facilites información confidencial como nombres de usuarios, claves, números de tarjeta por teléfono, correo o SMS. Son personales e intransferibles.

- Si crees que fuiste víctima de una estafa radica inmediatamente la denuncia y ponete en contacto con tu banco, al menos vía mail si sucediera en días no hábiles para dejar asentado lo sucedido.