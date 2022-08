Delincuentes le robaron el auto en la puerta de la casa y se lo llevaron a rastras

Una mujer sufrió el robo de un vehículo en la puerta de su casa durante la madrugada del jueves y ofrece una recompensa económica para tratar de recuperar el auto, a la espera de que avance la investigación policial.

El hecho delictivo se registró alrededor de las 2 en la zona de Chaco al 400. “El auto lo había dejado estacionado en la vereda de enfrente. Y cuando me levanté al otro día para ir a trabajar, me encontré con que ya no estaba”, relató a 0223 Melisa, la propietaria.

La secuencia del robo quedó captada en una cámara de seguridad que da a la misma calle. En las imágenes a las que pudo acceder a este medio, se observa que tres delincuentes - uno de ellos, a bordo - se llevan el auto a rastras hasta que varios metros después lo ponen en marcha.

Más allá del daño económico, la mujer dijo que intenta recuperar el Ford Fiesta, color rojo y con patente AA 057 E0, por su “valor sentimental”. “El auto era de mi papá que ya falleció y realmente vale mucho para mí”, explicó.

Así es el Ford Fiesta que se llevaron los delincuentes.

Melisa, entonces, decidió ofrecer una recompensa económica, con la expectativa de encontrar algún dato que permita dar con el paradero del rodado. Mientras tanto, se encuentra a la espera de los avances que puedan surgir en la investigación a partir de la denuncia que radicó en la comisaría cuarta.