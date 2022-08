Toks, el ticktocker viral marplatense que mueve a millones

Tomas “Toks” Cabrera, es un tiktoker marplatense de 22 años que acumula más de 20 millones de reproducciones en Tik Tok, la aplicacion más descargada del mundo y la más usada por los jóvenes con 800 millones de usuarios activos aproximadamente. Tomas pegó el salto cuando comenzó a grabar videos enseñando a jugar tenis de mesa, más conocido, como ping pong. Actualmente, Toks tiene 75mil seguidores, de los cuales solo 55 mil son del último mes.

Este fenómeno es conocido como “viralización”, es decir, cuando un contenido que impacta en las personas, comienza a ser compartido una y otra vez hasta que adquiere carácter de conocimiento masivo a través de redes sociales, en muy poco tiempo. Pero hay una fórmula para lograrlo? Cuáles son las consecuencias? Tomas habló en exclusiva para 0223 para contar los secretos detrás de Tik Tok.

- ¿Cómo te haces viral?

- No hay receta del éxito pero la clave es la constancia. Tenes que subir muchos videos por día. Y tenes que tener un contenido acertado. No que sea llamativo ni que garpe. Sí, es importante saber contarlo y ahí te vas para arriba. Es aleatorio pero cualquier contenido si lo contas bien, funciona.

- ¿Cuál fue ese video que te hizo viral?

- Que explicaba que pasa si te pega la pelotita en el cuerpo. Lo grabe en 20 segundos y tuvo 20 millones de reproducciones. Pero con un video solo no vas para ningún lado. Son pequeños consejos. En promedio nadie ve más de 4 segundos un video tuyo.

- ¿Cuál es el lado B de Tik Tok?

- Que estás todo el día, estas 24hs pegado a la pantalla, te consume. Un domingo estuve 8 horas seguidas solo en Tik tok y a eso súmale otras horas de uso de otras aplicaciones y ahí decidí bajar las revoluciones. Esos días mi tiempo en pantalla puede ser de 12 horas por día aproximadamente.

- ¿Qué le dirías a alguien que nunca se bajo Tik Tok?

- Que no lo prueben. No lo intenten. Es un camino de ida. Para chusmear y estar pendiente no está tan bueno pero como medio para comunicar o mostrarte es un diez. Si bien se están quedando afuera de un mundo y lenguaje nuevo, es tan adictivo que no lo recomiendo.

- ¿Qué hiciste para frenar esa adicción?

- Me puse un límite. Empecé a salir un poco de casa. Salir a caminar, juntarme con amigos. Sino estaba todo el día pendiente de los números, actualizando, viendo notificaciones, analizando las estadísticas. Te obsesionas leyendo comentarios. Capaz hay uno que te firma algo malo y estás 20 minutos pensando en qué le podes responder y así se te va pasando mucho tiempo. Por otro lado, aprendí que apenas subís un video hay que desconectarse porque se torna muy vicioso querer ver cómo reacciona la gente.

- ¿Te replanteas que estás laburando gratis para esa plataforma?

- Es un ida y vuelta. Lo veo como una aplicación donde invierto tiempo, traigo gente pero es un medio y yo me estoy beneficiando de usarlo. En otra plataforma no hubiese logrado el mismo enganche con la gente.

- ¿Ese día que te pasaste horas en Tik Tok sentiste que aprendiste algo?

- No, no aprendí nada. Es ocio. Es muy poco el contenido que aporta algo. De mi contenido podes aprender algo pero aprendes realmente de un hobbie, de un deporte, de una pasión. Es complicado aprender algo útil de esa app. Es muy poca la gente que aporta al conocimiento o cultura general para brindarte algo. La mayoría es vacío

- ¿Tenes haters?

- No, sorprendentemente la gente me banca mucho. Pero no entiendo como otras personas siguen subiendo contenido aunque los bardeen tanto, veo que no los frustra. Si me llega un comentario negativo, trato de no tomarmelo personal. Siempre respondo con respeto. Si es muy odiador, borro el comentario, pero no suelo tener. Tenes que estar bien mentalmente y equilibrado para que no te afecte. Debe ser muy feo que todo el mundo te esté bardeando en simultáneo.

- ¿Te da miedo que aparezcan esos odiadores? ¿Quiénes crees que son?

- Si, me pesaria un toque y no querría subir más nada si se que me van a bardear así. Dudo que pase. Yo me re engancharía respondiéndoles. Igualmente sé que es gente que está aburrida en la casa que necesita bajartela un poco. Gente que quiere pincharte un poco a ver si abandonas.

- ¿Cómo creas tu contenido?

- Es un 50/50. Una mitad te lo genera la gente con sus comentarios que te hace preguntas y le respondes con un nuevo video. No paran de hacer preguntas, hay que leer. Y después ponerte a pensar vos en el día a día, tal vez ves algún video que funciona como disparador y se te ocurre algo. Es muy difícil quedarse sin ideas