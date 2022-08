Alvarado volvió a caer en casa y llega en las peores condiciones a la fecha libre

El panorama en Alvarado es desolador. La gente "amenazando" por si se van al descenso, un equipo que mostró otro empuje pero que no tuvo ideas, que no lastimó, que es indolente y vuelve a quedarse con las manos vacías como local, igual que hace dos fechas contra Deportivo Morón, sin hacer nada para perder, pero mucho menos para ganar. El equipo ahora de Rubén Darío Forestello llega a los 10 partidos sin ganar y lo que antes parecía una posibilidad lejana, hoy el descenso es un fantasma que asoma con fuerza. Estudiantes de Río Cuarto se llevó un premio demasiado grande del Minella con el 1 a 0, pero castigó a un "torito" que no tiene argumentos para conseguir los tres puntos y, encima, la próxima semana tendrá fecha libre y estará con la calculadora esperando que lo acompañen los resultados de sus rivales en la pelea de abajo.

NOTA EN DESARROLLO

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández, Juan Francisco Mattia, Agustín Irazoque y Nazareno Solís; Matías Rodríguez, Franco Malagueño, Ariel Cháves y Gonzalo Lamardo; Victorio Ramis y Facundo Pons. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST Jorge Luis Ramos y Leandro Vella por Ramis y Rodríguez, 32’ Mauro Valiente por Pons y 36’ Nahuel Menéndez y Marcos Astina por Mieres y Lamardo.

Estudiantes (Río Cuarto) (1): Brian Olivera; Martín García, Gastón Arturia, Gonzalo Maffini y Sasha Marcich; Marcos Arturia, Nicolás Talpone, Álbaro Pavón y Renzo Reynaga; Enzo Coacci y Luis Silba. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 12’ Gastón Bottino y Matías Rosales por Coacci y M.Arturia, 42’ Lautaro Mur y Joaquín León por García y Talpone, y 46’ Santiago Zurbriggen por Rosales.

Goles: ST 34’ Reynaga (E)

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: “José María Minella”.