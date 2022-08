Gerónimo Gonnet disputará la Copa de Oro en su primer año en el TC Mouras

El Autódromo Rosamonte de Posadas fue escenario de la definición de las etapas regulares del TC Mouras y el TC Pista Mouras. El marplatense Gerónimo Gonnet fue con el objetivo de meterse en la Copa de Oro y lo logró con sufrimiento pero merecidamente.

Tras una larga seguidilla de grandes clasificaciones pero también de varios infortunios, Gerónimo Gonnet llegaba con el único objetivo de clasificar a la Copa de Oro del TC Mouras de manera directa a este décimo primer compromiso del año. Mostró una rápida adaptación desde los ensayos, pero al momento de clasificar no encontró el balance esperado y fue séptimo. Sabía que era crucial sumar fuerte este fin de semana, y fue cauteloso en la primera batería, pero un trompo lo relegó hasta el séptimo lugar de la misma. Fue décimo cuarto en la final, le tocó sufrir ya que varios de sus rivales por el pasaje a los play off estaban delante suyo en la final, pero no se desesperó y consiguió el tan ansiado objetivo.

De esta manera, el marplatense no sólo consiguió la clasificación directa a la Copa de Oro en su temporada debut dentro del TC Mouras, sino que mantiene asistencia perfecta desde su llegada a la esfera de la ACTC en 2021, cuando hizo lo propio para llegar a la Copa de Plata del TC Pista Mouras. Ahora, busca dejar atrás las malas rachas para comenzar a construir un nuevo camino junto al Equipo Trotta Racing en esta etapa definitoria del 2022.

En el cierre de este décimo primer capítulo del año, el crédito de Mar del Plata comentó que "nos tocó sufrir por entrar a la Copa de Oro cuando entendemos que merecíamos hacerlo de otra manera. Esta vez nos condicionó un error mío en la serie cuando éramos cuartos y el ritmo era bueno. La final fue un trámite muy complicado y la presión por conseguir el pasaje a la Copa de Oro se hizo presente. Sabíamos que varios de nuestros rivales por este objetivo estaban delante nuestro en pista, y que debíamos hacer lo imposible por obtener las unidades que nos clasificaran".

Además, aseguró que "nos tocó sufrir e incluso no tuvimos el balance al que estamos acostumbrados, pero como

siempre supimos tranquilizarnos y enfocarnos para lograr el objetivo. Ahora empieza una nueva etapa, arrancamos 31 unidades por debajo de Bundziak que es el líder hoy de la Copa de Oro, pero sabemos que tenemos una gran capacidad de conjunto para dar pelea".

A partir de los días 2, 3 y 4 de Septiembre, el TC Mouras y el TC Pista Mouras llevarán a cabo su duodécimo compromiso del año (primero válido por los playoff) en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.