María Becerra blanqueó su romance con J Rei

Tras varias semanas de rumores, el romance entre María Becerra y J Rei terminó confirmándose luego de que ambos cantantes compartieran fotos y videos estando juntos.



María compartió en su Instagram una historia en la que se lo ve a su actual novio dándole unos retoques en su pelo con una maquinita y luego le termina dando un beso en la boca.



Por su parte, Julián Reininger, el verdadero nombre de J Rei que se hizo conocido este último tiempo por el tema Tu Turrito, subió a sus redes un video besando a la ex de Rusherking. Además de los tiernos posteos, María Becerra le mandó un dulce mensaje a su actual suegra durante un vivo de Instagram que realizó el cantante junto a su madre: "Mi suegra la más linda es", escribió.



Los usuarios en redes sociales, en especial los fanáticos de "La Nena de Argentina", explotaron de felicidad con el nuevo noviazgo de su ídola tras la dolorosa ruptura que sufrió con Rusherking. Mientras apuesta a su romance con J Rei toma cada vez más fuerza, María Becerra recordó su anterior relación en diálogo con Gente: “Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona...". "A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es", expresó.



"Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto", aseguró. "Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba", afirmó. "A veces, das mucho para el otro y eso no está bien”, lanzó, sin nombrar a su ex mientras todas las miradas apuntan a Rusherking y su conflictiva separación.