Luego de una semana difícil y a puertas cerradas, Aldosivi recibe a Vélez

Un Aldosivi en crisis deportiva y que viene de sufrir un atentado por parte de un grupo de violentos, intentará empezar a salir a flote cuando desde las 16.30 reciba a Vélez Sarsfield -semifinalista de la Copa Libertadores pero en el fondo de la tabla-, por la 14° fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará a puertas cerradas en el estadio José María Minella, por decisión de Aprevide luego del incendio de los autos de los jugadores del equipo portuense el jueves pasado, tras la derrota ante Godoy Cruz.

El equipo de Leandro Somoza buscará ser noticia esta tarde, pero deportiva, y no de los policiales como sucedió la semana pasada, con repercusión a nivel nacional e incluso internacional. Los cinco vehículos incendiados en el predio del club por parte de un grupo de violentos aún no identificado fue un "mazazo" anímico e institucional. Pero de la que el plantel intentará salir más fuerte, de acuerdo a las declaraciones de los líderes Santiago Silva y Francisco Cerro, horas después de aquel hecho. Ayer, el que habló por primera vez fue Somoza, el entrenador que dijo valorar la permanencia de los jugadores en el equipo tras el ataque violento. "No se va nadie porque queremos dejar a Aldosivi en primera, pero esto pasó la raya", dijo el DT.

En zona de descenso junto a un Patronato que comenzó 16 puntos abajo y ahora está a solo 3, anteúltimo en la tabla del torneo y con dos derrotas consecutivas donde no anotó goles, Aldosivi necesita sorprender a un Vélez que tiene dos caras: semifinalista de la Copa Libertadores, pero "compañero" en el fondo del torneo, con apenas 10 puntos (dos más que el "Tiburón").

Encima, en el arranque de la fecha ganaron dos rivales directos de los marplatenses: Central Córdoba goleó a Colón 3-0 y Godoy Cruz -verdugo en Mendoza- se impuso 2 a 1 sobre Sarmiento.

Para enderezar el rumbo, Somoza dejará de lado una línea de cinco defensores que nunca funcionó y siguió utilizando en vano. El esquema sería entre un 4-3-3 y un 4-3-1-2. Recuerarían la titularidad Santiago Laquidain, Tomás Martínez, Matías Pisano, Martín Cauteruccio y Braian Martínez. Dejarían sus lugares Ezequiel Schelotto, Bautista Kociubinski, Santiago Silva, Facundo Tobares y Fernando Román.

Vélez, dirigido por "Cacique" Alexander Medina, tiene la mira puesta en el miércoles 31 contra Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. Ese andar exitoso en el certamen continental es diametralmente opuesto a lo hecho en la Liga Profesional: lleva nueve fechas sin triunfos (6 empates y 3 derrotas). Viene de igualar 1 a 1 ante Gimnasia.

El plantel del "Fortín" llegó ayer a Mar del Plata y se alojó en un hotel 5 estrellas de la zona de Playa Grande, donde fue recibido por un nutrido grupo de hinchas. Hoy, Medina dispondrá del mejor equipo posible, aunque sin Walter Bou, recuperándose de una molestia muscular.

Posibles equipos:

Aldosivi: José Devecchi; Tomas Lecanda, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laquidain; Ezequiel Schelotto o Tomás Martínez, Emanuel Maciel y Leandro Maciel; Matías Pisano, Martín Cauteruccio y Braian Martínez. DT: Leandro Somoza.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres y Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Hora: 16.30.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: José María Minella.

TV: TV Pública.