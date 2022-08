En 10 minutos su casa fue devorada por un incendio: necesitan ayuda

En diez minutos, las llamas destruyeron por completo la vivienda que Anahí y Miguel construyeron hace 12 años en el barrio Felix U Camet y en la que vivían con sus dos hijos, de 11 y 6 años. Este lunes, minutos antes de las 8, un desperfecto eléctrico provocó un feroz incendio que dejó al grupo familiar “con lo puesto”. Ahora, necesitan ayuda para reconstruir su hogar.

“El lunes a las 7.50 me desperté con los gritos de mi hijo, cuando me levanté vi que toda la planta alta era humo. Tanteando en la habitación pude salir, entrar al cuarto de los chicos y salir por la ventana junto a mi nene más chico”, relató en diálogo con 0223 Anahí.

Según precisó la mujer, ella y su hijo lograron salir de la vivienda gracias a que un familiar les acercó una escalera para que bajen por la ventana y, diez minutos más tarde, comenzaron a estallar los vidrios y las llamas salían por todas las aberturas de la construcción.

“Nos quedamos con lo puesto. Perdimos todo”, lamenta la mujer a este medio mientras explica que en su desesperación quiso volver a la vivienda para rescatar los procesadores compatibles con el implante coclear que tiene su hijo menor que padece hipoacusia severa bilateral y sufrió quemaduras en sus manos.

En diez minutos, el fuego arrasó con la vivienda

Por estas horas, la familia necesita reconstruir la vivienda y "arrancar de cero". "Lo que más me preocupaba era que mi hijo está totalmente sordo, pero cuando salí del shock, me contacté con la ortopedia y me facilitaron un procesador compatible con el implante de mi hijo. Es un préstamo hasta que la obra social autorice los procesadores nuevos", indicó la mujer.

Además, la familia necesita materiales de construcción, ropa, zapatillas de hombre talle 42, 32 y 29 y de mujer talle 39, ropa de abrigo. "Todo es bienvenido", asegura Anahí mientras agrega que es "emocionante la solidaridad de la gente".

La familia del barrio Felix U. Camet necesita la ayuda de todos.

Quienes puedan colaborar con Anahí y Miguel pueden contactarse al 223-3430147 o al 223-5398596. Por donaciones de dinero, se pueden hacer transferencias a Miguel Gallardo: CBU 0140421403610150382278.