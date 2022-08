Presentaron un busto de Maradona y las redes sociales se llenaron de memes por su "parecido"

En la previa del partido de la selección argentina Sub 20 por el torneo de L'Alcúdia, se realizó un homenaje a Diego Maradona con la presentación de un busto creado en su honor por el artista local Rafa Ferri. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, fue el encargado de develar la pequeña estatua del '10' y fue centro de burlas en redes sociales por el poco parecido que tenía la pieza de arte con la leyenda futbolística.



El Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 (Cotif) celebra cada año un campeonato amistoso de fútbol en el que participan tanto clubes como selecciones nacionales de jugadores menores de 20 años y que se disputa en el municipio de L’Alcúdia, en España.

En esta ocasión, los organizadores del evento decidieron hacerle un homenaje a Diego Maradona a un año y medio de su muerte, pero lo que no sabían, es que la pequeña estatua se convertiría en meme por no parecerse nada a el Diego.



Los usuarios compararon al busto con diferentes celebridades tanto del fútbol, como de la farándula y la televisión. Entre ellos Jim Halpert de The Office, Hernesto “Pipo” Gorosito, la China Zoriila de Esperando la Carroza, los Simpsons, Lito Pintos, Jonah Hill, Edgardo “El Patón” Bauza y los imitadores del “10″.