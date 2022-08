Cecilia Moreau fue designada presidenta de la Cámara de Diputados en reemplazo de Sergio Massa

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes la renuncia de Sergio Massa a su banca y presidencia de la cámara baja para que este miércoles asuma como ministro de Economía, Producción y Agroindustria. En su reemplazo se eligió a Cecilia Moreau, con la abstención de Juntos por el Cambio, y se convirtió en la primera mujer al frente del cuerpo parlamentario.

Desde Juntos por el Cambio criticaron al oficialismo por el “espíritu de algarabía” en medio de la crisis que vive el país y se abstuvieron a votar por Moreau, al igual que la izquierda.

“Asumo el compromiso de cumplir con esta responsabilidad de nuestro espacio que el 2019 fue electo con el voto popular. Como nunca antes quedó demostrado que hay diversidad. Me comprometo a presidir con las normar y reglamentos que se generen para nuestro funcionamiento y será mi voluntad administrar los disensos. No es una tarea sencilla reemplazar a quien me conduce políticamente”, dijo Moreau.

“Hoy en esta Cámara es donde más tenemos que cuidar y garantizar el pleno estado de derecho. Soy consciente que tengo responsabilidad adicional por ser mujer y es un orgullo ser la primera. No voy a gobernar con mis hormonas sino con mis convicciones políticas, me pongo a disposición de todos”, agregó Moreau.

De esta manera, Moreau se transformó en la primera mujer en presidir la cámara de Diputados. Además, se produce otra situación inédita en la historia argentina: hay tres mujeres en la línea sucesoria: la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández; la presidenta provisional de la cámara Alta, Claudia Ledesma Abdala, y Moreau.

Graciela Camaño fue la diputada que emitió el discurso más enardecido al destacar que Cecilia Moreau será la “primera mujer en presidir la Cámara de Diputados”: “Nadie puede negar la militancia y el trabajo. No la voy a votar porque es mujer, hizo todo el cursus honorum”.

Segio Massa, en tanto, dijo: “quiero agradecerles a todos los trabajadores de esta casa que en estos 996 días que me tocó estar al frente, nos acompañaron con un esfuerzo enorme y compromiso unidos entendiendo, además, las complejidades que nos tocó vivir. Quiero agradecer a cada diputado y diputada. Esta casa me enseñó a escuchar más que a hablar, tolerar convivir en la diferencia e intentar hasta el último instante a buscar acuerdos pero sobre todo me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”.

En ese sentido, en su discurso de despedida, agregó: “Me voy con una convicción, muchas veces escuché que el Congreso es el ámbito de los acuerdos. Termina una etapa para mi y mañana empieza otra, y voy a venir una y cien veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción de este sea un país mejor podamos darle a los argentinos políticas de Estado. El año que viene, en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengas dudas que la sociedad espera es que en temas no abracemos y salgamos adelante”.

Juntos por el Cambio se abstuvo de votar a Moreau como presidenta. El diputado del PRO Waldo Wolff alertó por el “espíritu de algarabía” que había en el recinto que, según observó, se “contradice con la realidad del país”, como si fuera “un lanzamiento del nuevo Gobierno”.