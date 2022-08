Vuelve "Goyo": Eseverri tendrá su tercera etapa en Quilmes

De a poco se sigue armando Quilmes para lo que será la próxima temporada de la Liga Argentina y Luis Fernández ya cuenta con cinco jugadores en el plantel. Este martes se confirmaron dos piezas, con la ventaja de que ambos conocen al club. Uno, el juvenil Tomás Nally, arregló su continuidad luego del último torneo, mientras que el otro es un viejo conocido, muy querido por la gente. Gregorio Eseverri vuelve al "tricolor" y tendrá su tercer ciclo con la camiseta "cervecera".

Hasta el momento, Quilmes había acordado el regreso a casa de Junior Cequeira y la llegada de Ezequiel Dupuy y Luciano Ravera. Pero este martes se destapó con dos más, que le empiezan a dar forma al plantel. Tomás Nally, el juvenil de 19 años y 2.04, volverá a ser una opción en la pintura, donde terminó teniendo más minutos de lo pensado en la última temporada y eso le valió la oferta de renovación.

El otro es la experiencia, el sentido de pertenencia. Más allá de no ser marplatense, "Goyo" Eseverri se enamoró del club en su primer paso, tuvo un regreso en la Liga Argentina 2019/20 y ahora lo tentaron de nuevo, no pudo decir que no y volverá a usar la camiseta "tricolor". El nicoleño viene de jugar en Colón de Santa Fe con un promedio de 12 puntos por partido. De todas maneras, será una carta importante en defensa, con mucha entrega y un plus con estos colores.