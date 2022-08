Círculo, otra vez se puede escapar del fondo

Con Desamparados de San Juan con fecha libre, Círculo tiene la posibilidad de ganar de local, mantenerse fuera de la zona del descenso y sacar una buena luz al hoy colista de la Zona Sur. El equipo de Marcelo Straccia recibe desde las 15 a Ferro de Pico, por la 25ta fecha del Torneo Federal A.

Se acerca la recta final y el conjunto de Otamendi no se puede permitir seguir perdiendo puntos de local. Más allá de algún empate que rescate fuera de casa, los partidos en el “Guillermo Trama” son claves para sus aspiraciones y su objetivo primario de sostener la categoría. Con la llegada de Straccia, y 10 días de trabajo, el empate con Liniers no dejó un buen sabor, mientras que en la derrota ante Juventud en San Luis, el equipo mostró una mejoría que no le alcanzó para sumar.

Respecto al equipo, podría repetir la formación que jugó en “El Bajo”, aunque también se produce el regreso en la lista de concentrados de Ezequiel Straccia, luego de su recuperación. El que será baja es Enzo Benítez, que sufrió la fractura del peroné en la entrada en calor del último partido y tendrá un periodo de rehabilitación.

Su rival, Ferro de Pico, ya no tiene a Mauricio Giganti como entrenador, con Pontiroli navega en la irregularidad y necesita ganar para acercarse a puestos de reducido, después de dos empates consecutivos.