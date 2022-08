¿El rock murió? No lo creo, pero mínimamente tenemos que admitir que envejeció mal. Al rock le pasó lo que nunca podía permitirse: creció, maduro y se aburgueso. De ser la imagen de la adolescencia rebelde durante 50 años, hoy perdió ese lugar. Llegó otro género y lo desplazó. El ciclo de la vida.

Desde el punto de vista económico apostar al rock es menos rentable. Grabar una banda cuesta mucho dinero, los tiempos de composición son más largos y cualquier presentación en vivo requiere más logística y presupuesto.

Las marcas quieren apoyar a los artistas que le den más rédito, sobre todo teniendo en cuenta los seguidores en redes sociales y las reproducciones en Spotify o Youtube. Eso vende.

La música urbana copo el mainstream…es lo que más suena en radios o en fiestas, la que registra un mayor número de reproducciones en distintas plataformas y la más consumida en términos masivos por las generaciones jóvenes

¿Cómo los pibes de 15 años en 2022 van a seguir escuchando lo mismo que escuchamos los de 40 hace 25 años? Bienvenida una juventud que quiera ir por otro lado, eso es rock.

El streaming, las nuevas tecnologías, la pandemia, y hasta la pura y simple falta de creatividad hicieron que el rock pierda su lugar en el mercado y por ende en los oídos de los jóvenes.

Otro factor es que se democratizó el acceso a la tecnología para producir y difundir música. Tener una placa de sonido, un micrófono y un software de producción es más barato que una guitarra eléctrica. Del estudio casero en tu cuarto directo a Spotify, sin escalas.

Ahora…el rock tiene responsabilidad en su perdida de protagonismo y debe hacerse cargo…tomemos los últimos 20 años del rock argentino: 194 muertos en Cromañón, dos muertos en Olavarría, otros tantos en shows de La Renga y en Las Pastillas del Abuelo, Pity Álvarez preso por homicidio, Cristian Aldana cumpliendo condena por abuso sexual y corrupción de menores, la foto de Iorio con Biondini, las declaraciones de Gustavo Cordera en TEA Arte…no es por ahí, el mundo cambió…

Por supuesto que el rock no se reduce a eso, no seamos injustos, pero cualquiera de esos sucesos le hace peor al rock que un sintetizador, una batería electrónica, el Duki usando autotune o Wos y Trueno asegurando que ellos son el nuevo rock and roll.

El flow cambió y es lógico. La juventud también cambio, hoy tienen otro ritmo, otra forma de consumir música, otras herramientas y, por suerte, otras cosas para decir.

Pero Bizarrap cierra el lolla con los redondos, Paulo Londra saca nuevos temas y se tira al punk rock y el wosito en vivo tiene un power trio clásico…hay rock, no hay purismo, y eso esta buenísimo.

Claro que todo esto es en general…para que no velemos al rock antes de tiempo, los Rolling meten una gira mundial, AC DC y los Red Hot sacan discos nuevos, La Renga llena estadios, Marilina Bertoldi gana el Gardel de Oro y el Indio, virtual, logra que cientos de miles de personas miren un streaming o copen una ciudad…

El rock no está muerto pero esta grande. Es responsabilidad de quienes lo amamos, publico y artistas, ayudarlo a envejecer con dignidad…

¿Viste? Ahora lo sabes…