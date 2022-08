"¿Estás enamorada de De Paul?": la incómoda pregunta que Tini no supo responder

Sin lugar a dudas que Tini y Rodrigo De Paul son la pareja del año. Su romance ha trasciende todas las semanas en los medios y lo hacen notar en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales. Esta vez, la cantante fue noticia por una respuesta un poco fría sobre su enamoramiento por el futbolista.



"¿Estás enamorada?", le pregunto Lizardo Ponce en una entrevista por la gala de los Premios Gardel 2022 que se celebraron el pasado martes por la noche.



"¡Qué palabra!", contesto Tini con una expresión un poco seria. "Estoy muy bien. Estoy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid. Pasamos unos días juntos", continuó la ex Violetta.





“Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo”, explicó en Star+.



La respuesta sorprendió a todos en redes sociales ya que se esperaban unas palabras más palabras más amorosas por parte de la cantante al explicar su vínculo con el mediocampista del Atlético de Madrid.



"Jajajaja nooooo perdón que se los diga, pero no solo no lo ama, sino que lo odia", "Saluden a la Scaloneta que se va", "Le preguntaron a Tini si estaba enamorada de De Paul y respondió que está bien, contenta, disfrutando y que a Rodrigo lo quiere mucho. Sucumbió el amor, feneció el romanticismo, encontraron sin vida a Cupido", fueron algunos de los comentarios más destacados.