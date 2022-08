A Círculo lo dieron vuelta y se complicó con el descenso

Son esas derrotas que duelen más. Porque es un rival directo, porque Círculo hizo un gran trabajo durante la primera parte y en un buen lapso del complemento, pero pagó caro dos desatenciones y se vuelve a Otamendi sin nada y comprometido con la zona del descenso. El conjunto de Marcelo Straccia cayó 2 a 1 ante Peñarol de Chimbas en el estadio "Del Bicentenario" de San Juan, por la 26ta fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Círculo jugó un primer tiempo con mucha autoridad en, probablemente, una de sus mejores actuaciones fuera del "Guillermo Trama". El equipo de Straccia siempre estuvo bien parado, le planteó la lucha en la mitad de la cancha y se le animó, le fue al golpe por golpe para sorprender a un Peñarol que no supo como lastimarlo. No había situaciones de gol, pero el encuentro era de suma paridad. Los primeros avances fueron parecidos y seguidos. Verón la hizo bien para el Papero, pero remató mordido. Salinas penetró por el centro y probó de afuera muy desviado. Lo que parecía que podía ser una carta para el local, la pelota parada, terminó siendo la de la visita. Verón metió un centro desde la izquierda, Lucero peinó adelante, Motroni ganó en el segundo palo e Imanol Enriquez hizo gala de su olfato para ganarle a la débil salida de Quiroz, robarle la pelota y empujarla al fondo del arco para abrir el marcador a los 16.

Con la ventaja, el Rojiverde creció en el juego y siempre se lo notó mejor, con más claridad, aunque tuvo que soportar los embates del local, desesperado para ir por el empate. Con dos tiros libres cercanos avisó, Casas respondió nuevamente bien y González lo perdió adelante del punto del penal. Ese envión se fue diluyendo gracias al trabajo de Círculo que le bajó el ritmo al partido, manejó bien la pelota, se adueñó de la mitad de la cancha con García como termómetro y Rodríguez desdoblándose para tapar cada hueco. Si bien Peñarol buscó acercarse, las más claras antes del cierre fueron para los de Straccia que estuvieron cerca de segundo. Verón, corrido a la derecha, manejó bárbar una contra, asistió a Enriquez que perdió con el achique de Quiroz e, increíblemente, Straccia no pudo controlar el rebote, en el borde del área chica, sin arquero, y desperdició una chance inmejorable. El hijo del DT tuvo dos intentos más entrando por izquierda, se sacó de encima al defensor pero sus remates no llegaron a destino. Con presencia, autoridad, el Papero se fue bien parado y con buenas sensaciones al descanso.

El arranque del complemento fue abierto. La pelota era de Círculo, pero Peñarol trató de tener más peso con el ingreso de otro referente (Tarasco) y cargó con envíos largos. El Papero no se podía dar el lujo de dormirse y se durmió. Llegó un centro desde la izquierda y Tarasco quedó demasiado libre, cabeceó a quemarropas, tapó Casas y en el rebote Javier Martínez marcó la igualdad a los 6'. La visita sintió el impacto y el local creció, a tal punto que casi pasó al frente con un remate de More que sacó muy bien el arquero por encima del travesaño. Peñarol se lo llevó por delante, puso el partido bien cerca de Casas, propició errores y estaba cerca del segundo. Straccia trató de darle más piernas con Avallay y Luna, sumó otro delantero, pero perdió a uno de los que la podía tener (Lucero). Cada centro que llegaba al área del Rojiverde era una chance de gol, no podían controlar el juego aéreo de Tarasco que chocó una y otra vez con Casas que se empezó a convertir en la figura de la tarde.

Recién pasando los 20', se pudo empezar a acomodar Círculo, tomar un poco de aire y jugar más lejos de su arquero. Y se empezó a animar. Straccia volvió a meter mano en un equipo cansado y casi le sale perfecto. A los 24' entró Diego Martínez y, al minuto, encontró a la defensa mal parada, recibió un pelotazo largo, definió por arriba ante la salida desesperada de Quiroz y la pelota se fue apenas al lado del caño izquierdo. Los dos querían ganarlo y se hizo abierto, otra vez se pudo afirmar el equipo de Straccia, pero sufría con los envíos cruzados. Y por arriba, como no podía ser de otra manera, llegó el baldazo de agua fría. Casas que er el mejor hasta ahí, falló en un córner, no llegó a rechazar, González la volvió a meter adentro y Felissia la empujó para poner el 2 a 1 a 9' del final. El resto fue empuje de Círculo sin llevar demasiado peligro y contras del local que no pudo capitalizar.

En definitiva, una derrota que duele mucho, que complica el panorama y que lo obliga de cara a lo que viene si quiere lograr su objetivo de mantener la categoría, de la que hoy lo separa apenas la diferencia de gol con Liniers de Bahía Blanca y un punto con el colista Desamparados.

Síntesis

Peñarol (Chimbas) (2): Agustín Quiroz: Ramiro Alderete, Jano Martínez, Leonardo Felissia y Agustín Paredes; Javier Martínez, Abel Peralta, Francisco Salinas y César More; Jonathan González e Ignacio González. DT: Cristian Bove.

Cambios: ST 0' Rubén Tarasco por J.González, 20' Franco Lepe por Salinas, 30' Raúl Zelaya por More y 40' Carlos Fernández por I.González.

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Cristian Sain y Matías Leguizamón; Nicolás Straccia, Néstor García, Ramiro Rodríguez y Lucas Verón; Martín Lucero e Imanol Enriquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: ST 12' Nahuel Luna y Alejandro Avallay por Lucero y Straccia, 24' Diego Martínez y Matías Maidana por Enriquez y Rodríguez, .

Goles: PT 16' Enriquez (CD); ST 6' Martínez (P) y 36' Felissia (P).

Incidencias: No hubo.

Árbitro: José Diaz, de Villa Mercedes.

Estadio: "San Juan Del Bicentenario".