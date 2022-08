Vuelve el fútbol local con una octava fecha que puede quebrar las posiciones

Luego de la suspensión de semana pasada a modo de queja con el Aprevide por impedir la presencia de público visitante en las ligas del interior, conflicto que se solucionó tras una reunión días atrás, la Liga Marplatense vuelve a tener acción con la disputa de la octava fecha del torneo "Roberto Crespo" de primera división.

Será un fin de semana especial, donde antes de cada encuentro de primera y quinta, y en la fecha del fútbol infanto-juvenil, se realizará un minuto de silencio por el fallecimiento el último jueves de Agustín Elías, jugador de 15 años del Club Talleres F.C.

En lo deportivo, la Zona Campeonato se tornó sumamente atractiva con mucha paridad. Nueve equipos -más de la mitad- aparecen separados por apenas cuatro puntos.

El líder General Urquiza (14) recibirá a Boca (10), buscando reponerse de la caída de dos semanas atrás.

Pero en Camet aparece el plato más fuerte. Deportivo Norte (12) recibirá a Atlético Mar del Plata (13), uno de los escoltas. Todavía en el club de La Perla recuerdan el empate 2 a 2 de la primera fase en esa misma cancha, obtenido por el "Decano" en la última pelota y tras un tiro de esquina que, reclamaron, no fue.

En tanto, Kimberley (13) -recuperado tras derrotar a Atlético- tendrá una dura visita a Banfield (8). Y Círculo Deportivo (13) será local ante Independiente (11) en otro de los grandes partidos destacados.

En la Zona Reválida, con Alvarado -uno de los tres líderes- libre, Argentinos del Sud (13 puntos) visitará a Mitre y Peñarol (13) a El Cañón.

Programación

Zona Campeonato

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Atlético Mar del Plata (Miranda, Chávez y Zagaglia)

Cancha: Quilmes

15hs, Quilmes vs San José (Mella, Baquero y Ordóñez)

Cancha: San Lorenzo

15hs, San Lorenzo vs River (Campagnoli, Iza y Mancilla)

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs Nación (Nuesch, Avero y Costanzo)

Cancha: Círculo Deportivo

15hs, Círculo Deportivo vs Independiente (Millas, Martínez y Oliver)

Cancha: River

15hs, General Urquiza vs Boca (Llona, López y Correa)

Cancha: Banfield

15hs, Banfield vs Kimberley (Silva, Scuffi y Bravo).

Posiciones:

General Urquiza...14 puntos

Atlético MdP...13

Kimberley...13

Círculo...13

Deportivo Norte...12

San Lorenzo...11

Independiente...11

Boca...10

San José...10

River...8

Banfield...8

Quilmes...7

Once Unidos...4

Nación...1

Zona Reválida

Cancha: Chapadmalal

15hs, Chapadmalal vs Talleres (Debrina, Cajal y Monsalves)

Cancha: Independiente

15hs, San Isidro vs Los Andes (Contreras, D. González y Rúa)

Cancha. Al Ver Verás

15hs, Al Ver Verás vs Racing (Abboud, Arrendazzi y Montero)

Cancha: Libertad

15hs, Libertad vs Cadetes (C. Ruíz Díaz, Luxen y Ferreyra)

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Argentinos del Sud (Mayer, H. García y Chabert)

Cancha: Peñarol

15hs, Peñarol vs El Cañón (Cingolani, Foschi y Melga)

Cancha: Racing (Quinta División)

15hs, Unión vs Alvarado (M. Núñez, Babbitt y Olivares)

Libre: Alvarado

Posiciones:

Alvarado...13

Argentinos...13

Peñarol...13

Libertad...11

Juventud Unida...11

Racing...10

San Isidro...9

Talleres...8

Cadetes...8

El Cañón...6

Al Ver Verás...5

Chapadmalal...3

General Mitre...1