Debuta el nuevo Presupuesto Participativo con casi 400 proyectos como candidatos

A 8 años de su última edición, el gobierno municipal pondrá en marcha este sábado la votación online del Presupuesto Participativo 2022, donde vecinos podrán optar entre unos 400 proyectos que pasaron la etapa de evaluación y por los que se busca llevar adelante diferentes obras menores en las once zonas en las que se dividió General Pueyrredon.

Si bien en julio se había adelantado que la votación comenzaría este jueves 4, finalmente la fecha se postergó para el sábado 6 para terminar de darle los últimos ajustes al proceso, habida cuenta que se debieron analizar las 1.167 ideas presentadas originalmente por vecinos, donde cada una fue evaluada en cuanto a su viabilidad técnica, legal y económica, dando paso a un segundo momento con la realización de modificaciones y unificaciones de propuestas similares.

De ese universo, a la fecha fueron considerados factibles 350 proyectos, mientras que en estos días se terminarán de evaluar unos 60 restantes, donde desde el gobierno confían que la mayoría llegarán a la instancia de votación.

Con el trabajo de la Dirección de Gobierno Abierto a cargo de Julián Bussetti, este sábado se habilitará la votación a través del sitio web del Presupuesto Participativo, mientras que el lunes se pondrán en funcionamiento los centros de votación presenciales en distintos barrios, para que vecinos que tengan dificultades con el uso de la plataforma online puedan igualmente aportar su voto.

En las próximas horas, el gobierno dará a conocer los detalles del proceso de votación, donde hasta al momento se supo que cada vecino podrá votar tanto por un proyecto de la zona donde reside, como así también por alguno de otra que sea de su gusto.

De un análisis de las ideas presentadas inicialmente, se destaca principalmente el interés vecinal en temáticas como la mejora del espacio público, medio ambiente y sustentabilidad. Asimismo, las propuestas vinculadas a la reparación y construcción de veredas, el asfalto de calles, la renovación de luminarias y la construcción de bicisendas, se destacan como otros temas recurrentes en las propuestas.

Algunas de esas ideas igualmente no llegarán al proceso de votación, ya sea por no ser viables en términos técnicos o presupuestarios. En total, la edición 2022 cuenta con fondos asignados por $147 millones, por lo que los proyectos a realizarse en cada una de las once zonas deben ajustarse a la disposición de recursos.