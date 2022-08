Quilmes eliminó por penales al Rosario Central de Tevez

Quilmes venció este jueves 4 a 2 a Rosario Central, dirigido por Carlos Tevez, en la definición por penales, luego de empatar en un gol en el tiempo reglamentario, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un emotivo encuentro jugado en el estadio de Belgrano de Córdoba.

Federico González abrió el marcador para Quilmes en el final del primer tiempo y el arquero de Central Gaspar Servio empató de penal en el epílogo del encuentro.

En los penales para Quilmes convirtieron Evangelista, Boneto, Cortave y Bindella, mientras que para Central lo hicieron Servio e Infantino.

Pavone desvió su remate para Quilmes, Juan Gabriel Rodríguez hizo lo propio para Central y el arquero Glebel le atajó el remate a Almada.

Central fue levemente superior en la media hora inicial, cuando intentó jugar con la pelota con Buonanotte y atacar por los costados con los laterales, especialmente Damián Martínez por la derecha, aunque sus llegadas más claras fueron un cabezazo de Juan Rodríguez a las manos de Glebel y otro muy desviado del propio Martínez, tras una buena habilitación de Almada.

Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central.

Quilmes jugó mejor en los últimos 15 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó una serie de yerros defensivos de Central en su mediocampo y en su zaga, como a los 31 minutos cuando Federico González picó solo por el medio del área, enganchó ante el cierre de Almada y remató de derecha, pero la pelota pegó en el travesaño.

Central fue desde entonces un tembladeral con una serie de errores no forzados, como un centro de Bindella desde la izquierda que el arquero Servio bajó con una mano en el área, pero que Machado remató mal, a los 34 minutos, y como una mala salida de Almada a Tanlongo, que la perdió con Santiago López, pero esta vez Servio salvó ante Machado.

Hasta que a los 42 minutos Colman mandó un córner desde la izquierda que Moreira cabeceó desde el corazón del área, Servio salvó abajo y hacia su derecha, pero Federico González llegó solo al rebote y la clavó arriba, de zurda, y abrió el marcador.

El árbitro Nicolás Lamolina, de pobre labor, no sancionó con amonestaciones dos jugadas en las que los volantes de Quilmes cortaron con faltas desde atrás ataques de Buonanotte y Veliz en el primer tiempo.

Central reaccionó en el complemento con los ingresos de Nazareno Romero y Juan Cerrudo, por la izquierda, y luego de Gino Infantino y Fabricio Oviedo, pero su mejor juego apenas si le alcanzó para un remate desviado de Buonanotte, a los 30 minutos.

En contrapartida, Quilmes desperdició el segundo tanto a los 35 minutos. cuando Juan Rodríguez perdió una pelota en la derecha del área y Machado se fue solo pero no alcanzó a rematar y fue cerrado por Almada y Romero.

Central lo empató en el final con una buena habilitación del propio Rodríguez por la derecha del área a Cerrudo, quien fue derribado por Bindella, a los 39 minutos, en un claro penal que Servio cambió por gol a los 41 minutos.

Central jugó con uno más en los dos minutos finales y en el descuento de seis minutos desde que el ingresado delantero Fabricio Oviedo le ganó una pelota en el cierre a Moreira, quien lo derribó en la puerta del área y se fue expulsado, aunque en esos más de ocho minutos finales no generó una sola llegada clara.

Y en los penales Quilmes se quedó con el pase a octavos por 4-2, con las conversiones de Evangelista, Boneto, Cortave y Bindella, y ahora enfrentará a Deportivo Madryn.

Síntesis:

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Rodríguez, Facundo Almada y Marcelo Benítez; Facundo Buonanotte, Mateo Tanlongo, Francis Mac Allister y Alan Marinelli; Alejo Veliz y Gustavo Ramírez DT: Carlos Tevez.

Quilmes: Esteban Glebel; Federico Tévez, Fernando Evangeliste, Rodrigo Moreria y Agustín Bindella; Iván Colma, Santiago López, Kevin López y Axel Batista; Federico González y Camilo Machado. DT: Walter Coyette.

Goles: PT 42' Federico González (Q); ST: 41' Servio (C), de penal.

Definición por disparos desde el punto del penal: para Quilmes (4) convirtieron Evangelista, Boneto, Cortave y Bindella; Pavone desvió su disparo. Para Central (2) anotaron Servio e Infantino. Glebel le atajó el penal a Almada y Juan Gabriel Rodríguez desvió su remate.

Cambios: ST, en el inicio Nazareno Romero por Marinelli (C) y Juan Cerrudo por Gustavo Ramírez (C); 13' Gino Infantino por Francis Mac Allister (C); 16' Julián Boneto por Colma (Q), Pavone por Federico González (Q) y Emanuel Morales por Machado (Q); 27' Hernán Lamberti por Batista (Q); 30' Fabricio Oviedo por Marcelo Benítez (C); 32' Ramiro Peralta por Tanlongo); 45' Matias Cortave por Silvio López (Q).

Amonestados: Tanlongo, Benítez y Buonanotte (C) y Glebel (Q).

Incidencia ST: 43' expulsado Moreira (Q).

Estadio: Belgrano (Córdoba).

Árbitro: Nicolás Lamolina.