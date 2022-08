Importante reunión en la Liga Marplatense por la habilitación de las canchas

La Liga Marplatense de Fútbol logró unificar en un mismo espacio a Inspección Municipal, la Aprevide y el Ente Municipal de Deportes con el fin de lograr la habilitación de las canchas de los clubes afiliados a la casa madre del fútbol marplatense bajo la Ordenanza N° 24365. La reunión se llevó a cabo en el segundo piso de la sede de Rawson 3274.

Tras varios años sin poder lograrlo, las entidades locales están más cerca de conseguir la tan preciada habilitación “madre” gracias a las gestiones realizadas por el Doctor Roberto Fernández junto a Marcelo Cardozo (Inspección General) y la Doctora Mercedes Paganini (Aprevide). “Lo que nosotros queremos es que los clubes trabajen al máximo. Por eso, hemos allanado el camino”, remarcó Cardozo al momento de tomar la palabra. Es que hasta hace no mucho, las instituciones se veían frenadas en el trámite con Aprevide por la habilitación Municipal. Otro de los cuestionamientos en cuanto al proceso en sí era la cantidad de miradas diversas que tenían las Villas Deportivas a la hora de ser inspeccionadas. Por eso, se remarcó que a partir de ahora habrá un solo inspector para las canchas “para que no haya dudas al respecto”.

En relación a la ordenanza, la misma sostiene la creación del “Programa de Regularización de Entidades Deportivas” que tiene como finalidad brindar herramientas y asesoramiento con el fin de normalizar las habilitaciones de las sedes sociales y/o predios sociales y deportivos.

Además de los ya mencionados, se encontraron en la reunión Andrés Macció y Ricardo Liceaga Viñas en representación del EMDER, otro pilar fundamental en la construcción de esta ordenanza. Por su parte, los 32 clubes afiliados recibieron una carpeta con los pasos a seguir para poder poner en funcionamiento todo esto lo antes posible.

Antes de concluir con la reunión, Fernández aprovechó para agradecer a Aprevide y Emder por la comprensión y ayuda brindada a la Liga durante el período de pandemia permitiendo que se desarrollaran los distintos certámenes deportivos.